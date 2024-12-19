Ее устранение может дорого обойтись.

Один из самых популярных механиков на YouTube Скотти Килмер призвал водителей при покупке подержанного автомобиля избегать любой модели с проблемной автоматической коробкой передач. Ее ремонт может обойтись в астрономическую сумму, пишет express.co.uk.

"Сегодня я расскажу вам, что делать, если у вас машина с автоматической коробкой передач, и вы нажимаете на газ, двигатель набирает обороты, но машина никуда не едет. Молитесь, чтобы у вас просто было мало жидкости… Но это может быть и электронная проблема, например, неисправный модуль управления трансмиссией".

Отмечается, что в незначительных случаях водители могут устранить неисправность, доливая трансмиссионную жидкость или заменяя электронный модуль. Однако неисправность также может привести к тому, что водителям придется заменить всю автоматическую коробку передач, что может дорого обойтись.

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При покупке подержанного автомобиля водителям следует изучить его историю и провести тщательный тест-драйв, прислушиваясь к необычным шумам, пишет издание.

Напомним, ранее эксперт рассказал о главных махинациях механиков на СТО.

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