Некоторые продукты могут больше навредить, чем принести пользу.

Вокруг темы здорового питания существует немало разнообразных мифов, не имеющих ничего общего с реальностью. Медик из Калифорнии Миджин Браун, которая ведет популярный блог в TikTok, рассказала о пяти продуктах, которые ошибочно считаются полезными.

Фрукты и фруктовые соки

По словам доктора Браун, фрукты и особенно фруктовые соки представляют "очевидную" угрозу для здоровья с точки зрения "инсулинорезистентности".

Некоторые фруктовые соки содержат столько же сахара, сколько банка газировки. Кроме того, в соке нет клетчатки, содержащейся в самих фруктах. Но "конфеты природы", то есть фрукты, тоже не являются абсолютно безопасным вариантом.

Видео дня

"Сегодня фрукты, даже овощи сегодня совсем не похожи на то, какими они были в природе давно. Большинство из них были маленькими, волокнистыми и не слишком сладкими, но сегодняшние фрукты — это безумие. Они были разработаны, чтобы быть больше, слаще и менее волокнистыми, что влияет на уровень сахара в крови", – предупреждает медик.

Овсяное молоко

Этот продукт может быть не знаком обычному человеку, но среди веганов он пользуется большой популярностью как заменитель натурального коровьего молока.

Доктор Браун отмечает, что этот продукт содержит высокие уровни углеводов и сахара, не говоря уже о включении консервантов, эмульгаторов и загустителей, присутствующих в овсяном молоке.

Овсяная каша

Овсянка содержит полезную клетчатку, но также содержит большое количество углеводов. По словам доктора Браун, это делает ее "спорной", в частности, для диабетиков, которым необходимо ограничить потребление углеводов.

Хотя овсянка является продуктом с низким гликемическим индексом, некоторые сорта, особенно с добавлением сахара, не идеальны для людей, которые следят за уровнем сахара в крови.

Хотя это отличный источник клетчатки, доктор Браун рекомендует избегать ароматизированных видов овсянки.

Рисовые лепешки (крекеры)

Низкокалорийность этой закуски привлекательна, но в ней нет клетчатки и много углеводов. Ими трудно насытиться, если только не есть их с какой-нибудь сытной намазкой, сводящей на нет "диетичность" хлебцев.

Реакция сообщества

Видео собрало немало комментариев, многие из которых были скептическими или откровенно враждебными по отношению к изложенному. Люди писали, что с таким подходом опасной будет даже вода, не говоря уже о том, что становится непонятно, что же вообще можно есть без вреда для здоровья.

Отвечая на критику в комментариях, доктор Браун отметила, что люди могут есть все "в умеренных количествах". Она также предложила некоторые заменители - миндальное или кокосовое молоко без сахара, цельные фрукты вместо сока, простой кокосовый йогурт вместо овсянки или заменить рисовые лепешки на палочки сельдерея.

"Я хочу сообщить людям о влиянии некоторых "здоровых" продуктов на метаболическое состояние. Вы все еще можете есть их, но будьте осторожны", — написала она.

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