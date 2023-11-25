Даже те, кто ложатся спать ближе к утру, должны знать несколько важных фактов.

В котором часу вы садитесь ужинать? Существует общеизвестное мнение, что ужинать надо до 19 часов, чтобы это не мешало нормальному сну и не приводило к набору лишнего веса. Но верно ли это мнение?

Индийское издание South First опросил ряд врачей, которые подтвердили, что это действительно не миф.

"В старину у нас была традиция ужинать до 19:30. Теперь, в связи с быстрым образом жизни и открытием многочисленных ресторанов, пабов, кинотеатров и т. д., пищевые привычки изменились. Поздние ужины приводят к увеличению риска диабета, сердечных заболеваний и других метаболических расстройств", – рассказал врач-эндокринолог Абхай Гундгурти.

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Научные исследования обнаружили прямую связь между ранним ужином и улучшением пищеварения, улучшением сна и снижением риска хронических заболеваний, не говоря уже о меньшем риске ожирения.

Поэтому, по мнению ряда исследователей и врачей, идеальное время для ужина – между 7 и 8 часами вечера. Ужин примерно в это же время согласуется с естественным циркадным ритмом организма, который способствует оптимальному пищеварению и метаболизму, уверяет доктор Сатьянараяна Майсур, руководитель отделения медицины сна и пульмонологии больницы Манипал в Бангалоре.

"Завершение ужина до 19:00 дает организму достаточно времени, чтобы переварить пищу перед сном, улучшая качество сна и общее состояние здоровья. Это также согласуется с естественным снижением метаболизма, которое происходит вечером", – объясняет он.

Однако современный образ жизни не всегда позволяет ужинать около 19 часов. Тем более это будет неудобно тем, кто работает до поздней ночи и ложится спать ближе к утру.

По словам специалистов, в таких случаях рекомендуется оставлять хотя бы пару часов между ужином и сном, чтобы улучшить пищеварение и качество сна. Для таких людей, которые ложатся спать очень поздно, принципиальной становится привычка ужинать в одно и то же время каждый день, даже если это очень поздний час. Это поможет организму установить собственные внутренние часы, которые будут стабильными и менее зависимыми от естественных.

Впрочем есть и альтернативные мнения. Например, доктор Прамод В. Сатья, консультант по внутренним болезням в больнице Манипал, убежден, что в любом случае стоит закончить ужин до захода солнца и не есть до следующего утра. По его мнению, это не только полезно для здоровья, но и способствует похудению. Фактически речь идет о кратковременном голодании, которое может составлять 14 часов.

"Причина, по которой это приводит к потере веса, заключается в том, что ближе к вечеру организм начинает вырабатывать больше стероидных гормонов, гормонов роста и инсулина. Все они липогенные, снижают уровень сахара и сохраняют его в виде жира. Таким образом, вы всегда склонны производить больше жира из любой пищи, которую едите вечером", - объясняет доктор Сатья.

Он подчеркивает, что ночное голодание не просто лишает организм лишних калорий, но и делает это именно в то время, когда организм склонен вырабатывать из них большее количество жира.

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