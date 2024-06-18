По словам Скотти Килмера, эту вещь можно купить в любом автомагазине.

Опытный автомеханик Скотти Килмер заявил, что обычный товар, который доступен во всех спецмагазинах, может значительно увеличить срок службы бензиновых и дизельных автомобилей. По его словам, использование силиконового спрея на резиновых уплотнителях вокруг багажника и дверных ручек может предотвратить их повреждение, пишет Express.

Эксперт высказал предположение, если нанести небольшое количество раствора, то это может предотвратить полное заедание дверей. Скотти отметил, что простой спрей настолько полезен, что может даже "удвоить срок службы" транспортных средств. Это может стать "жизненно важным советом" для тех, кто имеет подержанные автомобили.

"Если у вас когда-либо были липкие или негерметичные уплотнители дверцы багажника, то обратите внимание на это. Сейчас никто не думает об этих резиновых уплотнителях, но я думаю. Если вы побрызгаете их силиконовым спреем, а потом протираете раз в год, они не только не будут прилипать, когда вы их открываете, но и не будут протекать во время дождя", - заметил автомеханик. Видео дня

Также он привел пример машины, которой уже 28 лет, однако багажник и двери до сих пор не протекают, потому что он опрыскивает резиновые уплотнители раз в год.

"Дополнительным преимуществом является то, что они силиконовые и эластичные, к ним не прилипает дождь, и они не замерзают, когда идет дождь и становится холодно на улице, а вы не можете сесть в машину", - добавил Скотти Килмер.

В комментариях под видео автомобилисты согласились со Скотти и заявили, что они пользуются этим советом уже "годами". Другие же только недавно попробовать так делать и были поражены тем, что он действительно действует.

Другие советы Скотти Килмера

Ранее известный автомеханик назвал опасный подержанный спорткар, который может привести к авариям. По его словам, этот автомобиль имеет очень мощный двигатель, с которым сложно справиться.

Также Скотти Килмер назвал один из худших автомобилей в мире. По его мнению, им является Chrysler PT Cruiser, который представили в 2001 году.

"Не будучи фанатом Chrysler, даже в 2001 году, я не ожидал многого от этой машины. Но я действительно не ожидал, что они будут настолько плохими, насколько они вышли", - отметил эксперт.

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