Рынок подержанных автомобилей продолжает набирать популярность, но не все машины стоят своих денег.

Автоэксперты предостерегли водителей от покупки трех популярных подержанных авто, которые в конечном итоге могут обойтись их владельцам гораздо дороже, чем ожидалось.

Издание Express пишет, что Адам Моррис говорит, что большинство водителей пожалеют о покупке ранних экземпляров Mini Cooper, поскольку их часто очень сложно и дорого ремонтировать.

"Эта машина убивает меня, потому что лично я люблю эти автомобили. Они прикольные, на них так весело ездить, но не стоит покупать их в качестве первого авто, и я знаю это на собственном опыте, поскольку у меня было три друга, купивших их, и ремонт обошелся им в тысячи. Я должен упомянуть, для тех, кто не знает, что BMW владеет Mini, но это означает, что вы платите премию за запчасти и часто за работу. А с учетом того, как устроен автомобиль, попасть в двигатель и устранить многие распространенные неисправности - сущий кошмар", - объяснил эксперт.

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Первое поколение Mini Hatch, выпускавшееся с 2001 по 2006 год, быстро завоевало положительную репутацию благодаря своему ретро-стилю и забавному стилю вождения, но замена компонентов может оказаться дорогостоящей и хлопотной.

Кроме того, многие высокопроизводительные варианты Cooper подвергаются жесткой эксплуатации, что означает, что жизненно важные компоненты, такие как коробка передач и блок катушек, могут стать проблемными.

Также эксперты посоветовали покупателям подержанных авто избегать любых Nissan с определенным типом трансмиссии, предупредив, что ее замена обходится невероятно дорого.

"Вы думаете, что японские производители должны быть хорошими, и некоторые из них могут быть такими, но вы должны избегать Nissan с CVT или бесступенчатой трансмиссией", - объяснил Адам.

В свою очередь Джим Халл отметил: "Они просто не очень хороши. Некоторые из тех, которые хорошо обслуживались, вполне хороши, но в ранних моделях они представляют собой бомбу замедленного действия. Они просто ужасны".

Он объяснил автомобилистам, что многие старые модели Subaru, такие как Forester и Outback, нуждаются в замене ремня ГРМ гораздо чаще, чем большинство конкурентов.

"Даже если у вас хороший автомобиль, не имеющий никаких проблем, стоимость обслуживания ранних Subarus, вероятно, одна из самых высоких среди всех японских авто, потому что каждые 100 000 км необходимо менять ремень ГРМ, а это дорогостоящая услуга. И на этой ноте будьте осторожны, когда смотрите на авто, потому что многие из них продаются примерно на этой отметке. Они могут показаться дешевыми, но, скорее всего, им пора менять первый или, возможно, второй ремень ГРМ", - подытожил Джим.

Ранее УНИАН писал, что механик назвал 4 подержанных авто, которые не стоит покупать ни при каких обстоятельствах.

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