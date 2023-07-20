Новая головоломка бросает вызов пользователям сети - нужно найти скрытый объект среди цветов на картинке. И среднее время, чтобы выполнить это, составляет 77 секунд.
Эта головоломка, которая серьезно всполошила интернет, может многое рассказать о вашем зрении, сообщает Daily Star.
Итак, если вы считаете, что у вас острое зрение, посмотрите, настолько быстро вы справитесь с этой сногсшибательной головоломкой. Вам нужно будет найти спрятанный предмет среди цветов на картинке.
На картинке пара колец спрятана среди моря свадебных цветов. Отмечается, что только каждый четвертый человек признал поражение в этом сложном испытании.
Не переживайте, если вам так и не удалось найти кольца, вы можете просто прокрутить вниз и узнать разгадку:
Найдите странную улитку на картинке за 10 секунд
Ранее невероятная головоломка заставляла людей искать странную улитку среди ряда, казалось бы, одинаковых. И только самые умные смогут обнаружить ее за 10 секунд или меньше.