Среднее время для решения головоломки составляет 77 секунд. Вам это под силу?

Новая головоломка бросает вызов пользователям сети - нужно найти скрытый объект среди цветов на картинке. И среднее время, чтобы выполнить это, составляет 77 секунд.

Эта головоломка, которая серьезно всполошила интернет, может многое рассказать о вашем зрении, сообщает Daily Star.

Итак, если вы считаете, что у вас острое зрение, посмотрите, настолько быстро вы справитесь с этой сногсшибательной головоломкой. Вам нужно будет найти спрятанный предмет среди цветов на картинке.

Видео дня

На картинке пара колец спрятана среди моря свадебных цветов. Отмечается, что только каждый четвертый человек признал поражение в этом сложном испытании.

Не переживайте, если вам так и не удалось найти кольца, вы можете просто прокрутить вниз и узнать разгадку:

Найдите странную улитку на картинке за 10 секунд

Ранее невероятная головоломка заставляла людей искать странную улитку среди ряда, казалось бы, одинаковых. И только самые умные смогут обнаружить ее за 10 секунд или меньше.

Вас также могут заинтересовать новости: