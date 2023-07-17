Новая оптическая иллюзия бросает вызов человеческому зрению. Головоломка представляет собой сетку с ломаными краями, которая может резко меняться, если смотреть в центр.
Изображение было создано в 2005 году, но даже спустя годы оно заставляет чесать затылки многих юзеров сети, сообщает Daily Star.
Также на днях эта оптическая иллюзия "завирусилась" на Reddit с подписью: "Иллюзия исцеляющейся сетки". Вот что пишут пользователи сети:
- "Это действительно интересно"
- "Вау"
- "Если вы увеличите масштаб, это будет обычная сетка"
- "Если вы можете контролировать свою фокусную точку, она будет делать противоположное".
По словам создателя, что-то начинает происходить, когда вы фокусируетесь на центре изображения в течение нескольких секунд. Сломанные края начинают восстанавливаться в вашем периферийном зрении.
Найдите три отличия в тарелках с едой
Ранее в сети опубликовали новую головоломку, в которой нужно найти три отличия между двумя тарелками с продуктами для завтрака. Но не спешите, не все так просто, как кажется на первый взгляд. На изображении есть не только продукты, но и чашка кофе.