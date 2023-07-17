Если хорошенько всмотреться в центр изображения, начнут происходить настоящие чудеса.

Новая оптическая иллюзия бросает вызов человеческому зрению. Головоломка представляет собой сетку с ломаными краями, которая может резко меняться, если смотреть в центр.

Изображение было создано в 2005 году, но даже спустя годы оно заставляет чесать затылки многих юзеров сети, сообщает Daily Star.

Также на днях эта оптическая иллюзия "завирусилась" на Reddit с подписью: "Иллюзия исцеляющейся сетки". Вот что пишут пользователи сети:

Видео дня

"Это действительно интересно"

"Вау"

"Если вы увеличите масштаб, это будет обычная сетка"

"Если вы можете контролировать свою фокусную точку, она будет делать противоположное".

По словам создателя, что-то начинает происходить, когда вы фокусируетесь на центре изображения в течение нескольких секунд. Сломанные края начинают восстанавливаться в вашем периферийном зрении.

Найдите три отличия в тарелках с едой

Ранее в сети опубликовали новую головоломку, в которой нужно найти три отличия между двумя тарелками с продуктами для завтрака. Но не спешите, не все так просто, как кажется на первый взгляд. На изображении есть не только продукты, но и чашка кофе.

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