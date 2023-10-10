Узнайте больше о себе или о других - выберите одну из трех картинок и посмотрите, что говорит этот тест на личность.

Психологи часто обращают внимание на привычки человека - считается, что они во многом продиктованы нашими личными качествами. Даже мелкие детали помогают больше узнать о себе или о других - например, то, как вы держите чашку. Этот простой тест рассказывает о трех типах личности.

Тест на личность - выберете свою чашку

Как вы обычно держите чашку:

Одной рукой - любители приключений

Если вы держите чашку одной рукой, то вы принадлежите к тем, кто ищет новых впечатлений.

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Вы всегда готовы прыгнуть в неизвестность и рисковать. Для вас комфортно всегда находиться в движении, а мир вы воспринимаете как свою игровую площадку, где можно исследовать новые возможности. К тем, кого вы любите, вы чрезвычайно лояльны и преданы и всегда будете страстно защищать их.

Поддерживаете второй рукой - ценители

Если вы поддерживаете чашку второй рукой, то принадлежите к людям, которые имеют более спокойное, вдумчивое отношение к жизни.

Вы стремитесь познать мир вокруг себя через тщательное наблюдение и глубокие размышления. Можете легко потерять счет времени, поскольку очень сосредоточены на своих исследованиях. Вы - любознательные исследователи, которые остро чувствуют окружающий мир, ценят красоту мелочей и чувствуют глубокую связь с другими людьми.

Двумя руками - исследователи

Если вы держите чашку обеими руками, то принадлежите к людям любознательным и готовым идти на взвешенный риск, чтобы увидеть то, что лежит за пределами вашей зоны комфорта.

Вы постоянно стремитесь учиться и исследовать. У вас сильное чувство ответственности, поскольку понимаете, что определенных вещей можно достичь, только пройдя дополнительный километр. Вы имеете широкий взгляд на окружающий мир и знаете, что существует много разных способов решения проблем.

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