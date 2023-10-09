Сам себе режиссер, авантюрист или не такой, как все - психологический тест расскажет о вас за считаные секунды.

Расставьте пальце на руке, как на картинке, и посмотрите - между какими у вас самый большой зазор? Между указательным и средним, между средним и безымянным или между безымянным и мизинцем? Выберете свой вариант и читайте ниже, что говорит о вас этот тест на личность и характер.

Тест по картинкам - между какими пальцами у вас самый большой зазор

1. Между указательным и средним пальцами

Если у вас самый большой зазор между указательным и средним пальцами, то, судя по чертам вашего характера, вы - инициатор и вдохновитель:

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у вас прекрасные организаторские способности и прекрасно получается начинать новые проекты с нуля;

вы амбициозны, не любите зависеть от других и принимаете решения, руководствуясь своей независимой точкой зрения;

любите общаться с людьми, но вам по душе также и одиночество.

Фактически вы предпочитаете работать в одиночку, без особого вмешательства и приказов и не стесняетесь высказывать свое мнение.

2. Между средним и безымянным пальцами

Если самый большой зазор между средним и безымянным пальцами, то, судя по вашим личностным характеристикам, вас меньше всего волнует то, что говорят о Вас другие. Вы также:

считаете, что ваша жизнь не должна соответствовать ожиданиям общества;

очень авантюрны, амбициозны и любите "темных лошадок";

склонны идти на большой финансовый или эмоциональный риск;

заранее знаете свои цели и не останавливаетесь ни перед чем и ни перед кем, пока идете к ним.

Вы меньше, чем другие, беспокоитесь о будущем и предпочитаете действовать, чтобы воплотить свои мечты в реальность.

3. Между безымянным пальцем и мизинцем

Если самый большой зазор на руке между безымянным и мизинцем, то это говорит о том, что вы очень независимы - в большей степени, чем другие люди. Вы также:

любите выделяться из толпы;

не любите следовать тенденциям, люди часто считают вас эксцентричным;

отдаете предпочтение личной свободе и не терпите, когда вас держат в клетке или ограничивают в том, что вы хотите делать.

У вас сильная потребность в самовыражении, и вы быстро отстраняетесь от людей, которые пытаются вас контролировать. Обычно большой зазор между безымянным пальцем и мизинцем у актеров и знаменитостей.

Ранее мы публиковали тест на характер по тому, как вы держите ручку при письме.

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