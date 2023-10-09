Расставьте пальце на руке, как на картинке, и посмотрите - между какими у вас самый большой зазор? Между указательным и средним, между средним и безымянным или между безымянным и мизинцем? Выберете свой вариант и читайте ниже, что говорит о вас этот тест на личность и характер.
Тест по картинкам - между какими пальцами у вас самый большой зазор
1. Между указательным и средним пальцами
Если у вас самый большой зазор между указательным и средним пальцами, то, судя по чертам вашего характера, вы - инициатор и вдохновитель:
- у вас прекрасные организаторские способности и прекрасно получается начинать новые проекты с нуля;
- вы амбициозны, не любите зависеть от других и принимаете решения, руководствуясь своей независимой точкой зрения;
- любите общаться с людьми, но вам по душе также и одиночество.
Фактически вы предпочитаете работать в одиночку, без особого вмешательства и приказов и не стесняетесь высказывать свое мнение.
2. Между средним и безымянным пальцами
Если самый большой зазор между средним и безымянным пальцами, то, судя по вашим личностным характеристикам, вас меньше всего волнует то, что говорят о Вас другие. Вы также:
- считаете, что ваша жизнь не должна соответствовать ожиданиям общества;
- очень авантюрны, амбициозны и любите "темных лошадок";
- склонны идти на большой финансовый или эмоциональный риск;
- заранее знаете свои цели и не останавливаетесь ни перед чем и ни перед кем, пока идете к ним.
Вы меньше, чем другие, беспокоитесь о будущем и предпочитаете действовать, чтобы воплотить свои мечты в реальность.
3. Между безымянным пальцем и мизинцем
Если самый большой зазор на руке между безымянным и мизинцем, то это говорит о том, что вы очень независимы - в большей степени, чем другие люди. Вы также:
- любите выделяться из толпы;
- не любите следовать тенденциям, люди часто считают вас эксцентричным;
- отдаете предпочтение личной свободе и не терпите, когда вас держат в клетке или ограничивают в том, что вы хотите делать.
У вас сильная потребность в самовыражении, и вы быстро отстраняетесь от людей, которые пытаются вас контролировать. Обычно большой зазор между безымянным пальцем и мизинцем у актеров и знаменитостей.
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