Эти животные смогли приспособиться к этому природному явлению, пока для других оно несет только смерть и разруху.

Для большинства животных, как и для людей, лесные пожары представляют серьезную опасность. Наполненное дымом небо и неумолимый жар оставляют минимальные шансы на выживание. Однако, вопреки всем трудностям, в дикой природе неконтролируемые пожары не всегда означают смерть.

Для некоторых уникальных существ они, наоборот, являются сигналом к выживанию и даже процветанию, пишет эволюционный биолог Скотт Траверс в материале для Forbes.

Пирофильные жуки

Пирофильные жуки – настоящие "преследователи огня". Они способны обнаружить лесные пожары на огромных расстояниях – до 130 километров. Их инфракрасные датчики улавливают тепло, а специальные рецепторы дыма на усиках направляют их прямо к источнику огня.

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Почему они ищут пожар?

Эксперт отмечает, что для этих жуков сожженный лес – идеальное место для размножения. Интенсивный жар ослабляет защитные механизмы деревьев, что упрощает жуку задачу отложить яйца под корой. Личинки, лишенные конкуренции со стороны других насекомых и хищников, питаются разлагающейся древесиной. Такая обожженная среда становится безопасным убежищем для их развития и обеспечивает продолжение жизненного цикла.

При этом пирофильные жуки используют пожары не только в своих целях. Они также играют важную экологическую роль. Разлагая обожженную древесину, они ускоряют процесс возвращения питательных веществ в почву, обогащая экосистему и создавая условия для нового роста растений.

Дятлы

Для некоторых видов дятлов леса, пережившие пожары, являются не только средой обитания, но и важнейшим условием выживания.

Такие виды, как трехпалый черный дятел (Picoides arcticus), краснохохлый дятел (Leuconotopicus borealis) и белоголовый дятел, зависят от лесов, претерпевших воздействие огня, ведь именно сухостой (мертвые деревья) являются идеальным местом для обитания этих птиц.

Черный трехпалый дятел, например, питается в основном личинками насекомых, которые размножаются в недавно выгоревших лесах, тем самым, регулируя численность насекомых.

"Интересно, что подавление естественных пожаров привело к резкому сокращению популяции краснохохлых дятлов. В ответ на это экологами были внедрены контролируемые выжигания, что помогло этим птицам восстановить свое место в экосистеме", - отмечает Траверс.

Хищные птицы

Самой удивительной адаптацией к пожарам обладают хищные птицы — черные коршуны (Milvus migrans), коричневые соколы (Falco berigora) и свистящие коршуны (Haliastur sphenurus).

Эти птицы берут тлеющие ветки и бросают их в невыжженные участки, чтобы выманить добычу из укрытий, говорится в исследовании, опубликованном в мае 2023 года в журнале Journal of Ethnobiology.

Лесные пожары для них открывают огромные возможности. Огонь выманивает насекомых, мелких млекопитающих и рептилий, делая их легкой добычей. Распространяя огонь, птицы расширяют свои охотничьи территории и увеличивают шансы поймать убегающую жертву.

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Кроме того, в мире существует птица с ядовитыми перьями. Один из исследователей узнал об ее особенности после того, как начал посасывать свою раны после укуса этой же птицы.

"Сначала это может вызвать покалывание, онемение. В более высоких дозах это может привести к параличу, остановке сердца и смерти", - поделился эксперт по птицам.

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