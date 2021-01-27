Пенсионеры в очереди за вакциной / фото mixmag.net
Полицейские в английском городе Саутенд-он-Си в графстве Эссекс приехали разгонять нелегальный рейв к зданию местной масонской ложи, но обнаружили очередь пенсионеров за вакциной от коронавируса.
Читайте такжеБританец погиб, празднуя выздоровление от ракаКак пишет Mixmag, о собрании полиции доложил один из местных жителей.
Отмечается, что заявитель увидел толпу возле конференц-центра и решил, что там в нарушение действующих коронавирусных ограничений проходит вечеринка.
Но когда полицейские приехали на место, то вместо рейверов обнаружили десятки людей в возрасте 80 лет, ожидающих вакцинацию.
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