Один из местных жителей вызвал полицию.

Полицейские в английском городе Саутенд-он-Си в графстве Эссекс приехали разгонять нелегальный рейв к зданию местной масонской ложи, но обнаружили очередь пенсионеров за вакциной от коронавируса.

Читайте такжеБританец погиб, празднуя выздоровление от ракаКак пишет Mixmag, о собрании полиции доложил один из местных жителей.

Отмечается, что заявитель увидел толпу возле конференц-центра и решил, что там в нарушение действующих коронавирусных ограничений проходит вечеринка.

Но когда полицейские приехали на место, то вместо рейверов обнаружили десятки людей в возрасте 80 лет, ожидающих вакцинацию.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН