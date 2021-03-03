Чтобы победить, Андресса Урак потратила на пластику 50 тысяч долларов.

В Бразилии пастор Андресса Урак ушла из церкви, чтобы снова поучаствовать в конкурсе Miss BumBum 2021, во время которого выбирают самые красивые в мире ягодицы.

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Отмечается, что девушка серьезно настроена на победу. Для этого она потратила на пластику ягодиц 50 тысяч долларов. Хотя за первое место в конкурсе выплачивают всего около 9 тысяч долларов. Но, по ее словам, для нее не деньги важны, а победа.

«Мне очень любопытно встретиться с кандидатками с 27 самыми красивыми ягодицами в Бразилии! – отметила она в своем Instagram. – Как хорошо быть с мужем, который поддерживает меня в моем выборе. Я также очень благодарна конкурсу, потому что, благодаря ему, я стала известна в Бразилии и во всем мире»

Стоит отметить, что Урак уже была на этом конкурсе в 2012 году, будучи известной телеведущей и моделью. Тогда она заняла второе место, а потом решила кардинально изменить жизнь и шесть лет служила в евангельской церкви.

Следующий конкурс пройдет в июле 2021 года в городе Сан-Паулу.

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Автор: УНИАН