В перечень попал и популярный автомобиль Toyota RAV4 Hybrid.

Гибридное авто – отличный выбор для людей, которые стремятся уменьшить ежемесячные расходы на топливо или ищут более экологичный автомобиль. Сейчас существует довольно много "гибридов", поэтому выбрать оптимальную модель может быть немного трудно.

Гибридный автомобиль, который был в использовании, может сэкономить вам тысячи долларов по сравнению с новым автомобилем и будет надежным транспортным средством на долгие годы, пишет SF Gate. Автомобильные эксперты Edmunds определили пять лучших гибридов, которые можно покупать с рук.

Toyota Prius

Prius – это гибрид, с которого все началось, и он остается эталоном топливной экономичности и универсальности. Главным недостатком Prius является его медленный разгон.

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Эксперты советуют рассмотреть комплектации LE или XLE, поскольку они предлагают лучшее сочетание эффективности и удобства.

Honda Accord Hybrid

Honda Accord может похвастаться просторным салоном и большим багажником. Управлять этим авто также приятно. Все эти качества присутствуют и в гибридной версии Accord. Почти каждый аспект этой модели отражает впечатляющий уровень совершенства, и вполне возможно забыть, что вы управляете гибридом. Покупайте Accord EX-L в комплектации EX.

Kia Niro

Рассмотрите Kia Niro, если вам нужен экономный кроссовер-внедорожник в качестве альтернативы Prius. Пассажирский и грузовой отделы Niro достаточно просторны, несмотря на небольшие габариты автомобиля. Недостатков у Niro немного, но они включают медленное ускорение и отсутствие полного привода.

Эксперты советуют рассмотреть Niro EX Premium. Это самый дорогой Niro, но он имеет удивительное количество функций, включая аудиосистему премиум-класса, вентилируемые передние сиденья и обивку из искусственной кожи. Также доступна гибридная версия Niro.

Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 – отличный выбор для небольшого кроссовера. Но RAV4 Hybrid еще лучше. Он имеет такое же пространство и комфорт, как и обычный RAV4, но со стандартным полным приводом. Он также быстрее разгоняется до 60 миль/ч (96 км/ч), чем его газовый аналог. Это то, что можно назвать беспроигрышным вариантом.

Обратите внимание на XLE Premium – это оптимальное соотношение цены и качества в линейке RAV4 Hybrid.

Ford F-150

Пикапы и гибриды не являются типичными союзниками, но Ford лидирует в этом направлении благодаря своему F-150, оснащенному опциональной гибридной силовой установкой. Она называется PowerBoost.

Отмечается, что PowerBoost – это опциональный силовой агрегат, а не уровень оснащения. Поэтому вам придется хорошенько поискать среди подержанных автомобилей, чтобы найти его. Хорошая новость заключается в том, что почти для каждой комплектации F-150 доступен гибридный двигатель.

Самые популярные гибридные авто в Украине

В течение сентября 2024 года автопарк Украины пополнили более 2 тысяч гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 22% больше, чем в сентябре прошлого года. По данным "Укравтопрома", лидером в этом сегменте остается Toyota RAV-4.

Вторую строчку заняла Toyota Yaris Cross. Третий по популярности – Nissan Qashqai.

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