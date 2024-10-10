Лидером рынка гибридов в сегменте новых легковых авто остается Toyota RAV-4.

В течение сентября автопарк Украины пополнили более 2 тысяч гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 22% больше, чем в сентябре прошлого года. Об этом сообщает "Укравтопром" в Telegram.

Отмечается, что доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 59% в прошлом году. Лидером рынка гибридов в сегменте новых легковых авто остается Toyota RAV-4 - 280 авто. Вторую строчку заняла Toyota Yaris Cross количеством 79 авто. Третий по популярности - Nissan Qashqai 56 автомобилей.

Кроме того, в регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Kia Niro - 54 авто. Также в лидерской тройке: Ford Fusion US с количеством в 50 автомобилей и Toyota Prius 49 авто.

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Украинский рынок авто - последние новости

В сентябре отечественный автопарк пополнили более 4,2 тысячи авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно сентября прошлого года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%.

В прошлом месяце автопарк Украины был пополнен почти на 17 тысяч подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа. Средний возраст подержанных машин, которые в сентябре перешли на украинские номера, составляет более девяти лет.

Кроме того, эксперты составили список лучших в мире автомобилей SUV (Sport utility vehicle).

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