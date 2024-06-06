Основатель SpaceX Илон Маск уже не является самым богатым в мире по версии Forbes.

Французский миллиардер Бернар Арно обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком в мире после того, как акции его компании LVMH выросли почти на 1,5% на европейских торгах. Об этом сообщает Forbes.

Сейчас состояние Арно составляет примерно 210,1 млрд долларов, в то время как состояние гендиректора Tesla - "всего" 208,6 млрд.

Как пишет издание, акции LVMH с начала 2024-го выросли на 5.5%, в то время, как акции Tesla за этот период упали практически на 30%. Отметим, что они составляют примерно треть состояния американского предпринимателя.

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Напомним, в апреле сообщалось, что Tesla уволит 10% своей рабочей силы. Решение было обусловлено падением спроса на электрические авто и ростом конкуренции со стороны производителей из Китая.

Бернар Арно - кто он такой

Бернар Арно родом из французского города Рубе. С 1988 года он начал скупать акции недавно образованной компании LVMH (Moёt Hennessy Louis Vuitton).

В середине 1990-х Арно влил в состав компании дома моды Givenchy и Céline, производителя часов TAG Heuer, парфюмерную компанию Sephora, поставщика вина Chateau d'Yquem и ряд других фирм. В 2000-х количество подразделений LVMH измерялось десятками.

Бернар Арно известен многочисленными благотворительными акциями, в частности, он спонсировал картинные галереи, поддерживал инвалидов и занимался поиском новых талантов в искусстве и бизнесе.

В 2019 году его фонд выделил 200 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери.

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