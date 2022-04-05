По оценкам издания, состояние Маска составляет 219 млрд долларов.

Генеральный директор автопроизводителя Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира.

До этого четыре года подряд рейтинг возглавлял основатель Amazon Джефф Безос, об этом говорится в статье Forbes.

По оценкам издания, состояние 50-летнего Маска составляют 219 млрд долларов – на 48 млрд больше, чем у Безоса, который идет вторым (171 млрд долларов).

Отмечается, что за год состояние Маска выросло на 68 млрд долларов. Состояние Безоса за год упало на 6 млрд долларов. Хотя Маск был в списке миллиардеров мира по версии Forbes в течение десяти лет, его состояние действительно существенно выросло за последние два года.

Впервые в список Forbes Маск попал в 2012 году. Тогда он занял 190-е место с состоянием $2,4 млрд.

Замыкает топ-3 в рейтинге Бернар Арно и семья (158 млрд долларов), основной актив - группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

Напомним, что Маск очень активно поддерживает Украину в войне с Россией, предоставляя базы спутникового интернета, а после войны обещает построить в Украине наземную станцию Starlink.

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