Меган Маркл вызвала большой ажиотаж, представив недавно трейлер своего нового шоу о здоровом образе жизни на Netflix под названием "With Love". В нём Меган появМарклляется на кухне, в саду и на пасеке, готовит блюда и делится кулинарными советами и лайфхаками. По мере роста ожиданий к выходу шоу внимание зрителей переключилось на её гастрономические навыки.
До замужества с принцем Гарри и присоединения к королевской семье Меган вела блог о стиле жизни, где часто делилась своими любимыми рецептами. Изучив некоторые из них, а также некоторые другие блюда, Изобель Панкхерст из Express решила попробовать питаться, как бывшая актриса, в течение недели.
За неделю она убедилась, что питаться, как Меган, довольно просто (разумеется, после покупки нужных ингредиентов). Более того, она почувствовала себя намного здоровее, чем при обычном питании.
Завтрак
С самого начала ее насторожил отказ герцогини от кофеина – Маркл начинает день с чашки горячей воды с лимоном. Попробовав этот вариант, автор текста быстро поняла, что ей всё-таки понадобится привычная утренняя чашка кофе.
Что касается еды, началось все с асаи-боула, следуя рецепту, которым Меган поделилась с блогером Афиной Кальдероне. Это оказалось очень вкусно. Это также был первый опыт Панкхерст в употреблении пчелиной пыльцы – вкусной, но довольно дорогой добавки.
После пары дней с асаи-боулами женщина все же решила попробовать овсянку — один из любимых завтраков Меган (овсянка из дроблёных зёрен, которую она посыпает бананом и поливает сиропом агавы).
Обед
Рацион Меган Маркл на обед обычно включает авокадо, капусту кейл (кале) и киноа. Первым блюдом автор материала выбрала запечённое яйцо с авокадо – рецепт, которым Меган Маркл как-то ранее делилась. Это было довольно вкусно.
Вторым обедом стал классический тост с авокадо, который Панкхерст приправила хлопьями красного перца – как делает сама герцогиня в нескольких своих рецептах.
На третий день она приготовил киноа с овощами. Оно было вкусным, но ей всегда больше нравился кус-кус, и она не может отделаться от мысли, что с кус-кусом оно было бы ещё лучше.
Перекус
Как и весь её рацион, перекусы у Меган здоровые – дольки яблока с арахисовым маслом и чипсы из кейла. Кроме того, жена принца Гарри любит хумус.
"Эти перекусы оказались очень вкусными, и теперь я ем яблоки с арахисовым маслом пару раз в неделю", - заявила автор
Ещё один важный элемент её рациона – зелёный сок, который она предпочитает после обеда вместо кофе.
Ужин
Ужин оказался неоднозначным. Пряное рагу из брокколи и семян конопли, но оно больше напоминало карри без риса. Тем не менее, вкус был неплох. На следующий день женщина попробовала пасту с цукини. Хотя внешне блюдо выглядело неаппетитно, вкус у него был отличный.
Потом Панкхерст приготовила суп из батата и белой фасоли по рецепту Меган Маркл – и это стало ее любимым ужином за всю неделю. Хотя идея посыпать суп яблоками сначала показалась ей странной, но эта идея действительно работает.
Нельзя было провести неделю на диете Меган и не приготовить тако – она обожает их. Худшим же блюдом недели стал тыквенный суп. В рецепте было слишком много соли – даже для автора эксперимента, хотя она склонна пересаливать еду.
На выходных она заказала себе вегетарианские суши – ещё одно любимое блюдо герцогини. А в воскресенье позволила себе картофель фри.
В итоге многие блюда были очень сытными, так что женщина не чувствовала потребности в вечерних перекусах, а если и хотелось чего-то пожевать, было несколько полезных вариантов. Однако она не смогла бы навсегда перейти на такой рацион.
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