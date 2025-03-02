Жир в области живота несет серьезные риски для здоровья.

Специалисты рассказали, как избавиться от лишнего жира в области живота, а также назвали самые большие ошибки, которые совершают люди на пути к указанной цели, пишет The Sun.

По словам тренера Дженни Фрэнсис-Таунсон, жир в области живота несет серьезные риски для здоровья, которые могут даже сократить вашу жизнь. К счастью, правильный подход к диете и упражнениям может быстро помочь вам избавиться от "фартука" вокруг живота и подтянуть мышцы, отметила Фрэнсис-Таунсон.

Как убрать "фартук" на животе - что нужно и что нельзя делать

Тренер подчеркнула, что значительно уменьшить талию помогут правильно подобранные упражнения

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"Самая большая ошибка, которую совершают люди, - это попытки выполнять слишком сложные упражнения на корпус, которые оказывают слишком большое давление на и без того слабый корпус. Даже персональные тренеры грешат, если они не являются специалистами в этой области. Секрет в том, чтобы действительно замедлить темп и выбрать глубокие движения на корпус, которые нацелены на эту упрямую область и укрепляют силу и устойчивость изнутри", - поделилась специалист.

Вот какие упражнения она посоветовала:

поза медведя;

боковая планка с поджатыми коленями;

разгибания ног;

марш на месте;

бег на месте.

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Что касается диеты, которая бы гарантированно способствовала избавлению от живота-"фартука", то, свои советы по этому поводу дала диетолог Сара Бокхарт.

По ее словам, первое, что нужно сделать - добиться простого дефицита калорий:

"Это означает, что вам нужно начать следить за своим ежедневным потреблением калорий и убедиться, что вы не потребляете больше, чем расходуете. Лучший совет - стремиться к 1500 калориям для женщин и 1750 калориям для мужчин, чтобы похудеть. Это эффективно, потому что заставит ваше тело сжигать ненужный жир, в конечном итоге убирая этот жир из нижней части живота".

Среди других советов она озвучила следующие:

откажитесь от сахара,

увеличьте потребление белка и клетчатки,

исключите ультраобработанные продукты.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько нужно сжигать калорий в день, чтобы похудеть.

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