8 октября на Крымском мосту "что-то" взорвалось / фото t.me/казанский

"Бавовна" на Крымском мосту открыла настоящий портал к мемам. Сеть взорвалась шутками о том, что это якобы планировалось еще при каденции Петра Порошенко.

УНИАН собрал самые смешные мемы о взрывах на Крымском мосту.

Шутки по "бавовну" / скриншот
Украине шутят над "бавовной" на Крымском мосту / скриншот

Так, утро началось с того, что украинцы поздравили РФ с "днем копченого моста". После "хлопка" в соцсетях начало появляться немало шуток. Не обошлось без политики.

Видео дня
Пользователи пишут, что "нашли причастного" / соцсети
Появились шутки, что взрывы планировались "при каденции Порошенко" / соцсети

Также украинцы шутят о том, как россиянам "не хочется уезжать из Крыма", ведь там так "по-домашнему". Не обошлось и без шуток о Зеленском.

Мемы о Крымском мосте / скриншот
"Не хочу уезжать из Крыма, здесь так по-домашнему" / соцсети

Также "досталось" и пропагандисту Дугину:

Мем о Дугине и Крыме / скриншот

Пользователи социальных сетей будто соревнуются и создают смешные мемы наперегонки: 

соцсети
Украинцы шутят о взрывах и панике россиян / соцсети
Не обошлось без "вандалов" и Бандеры / скриншот

В комментариях пользователи пишут, что им нравится получать настолько хорошие новости с утра. Некоторые шутят, что взрывы и разрушения на мосту действуют лучше будильника.

"Это Залужный мутит движ" / коллаж УНИАН
Ничего так не радует утром, как "бавовна" / соцсети
Также пользователи "прошлись" по тому, что Крымской мост так быстро "пал", потому что РФ бросила все силы на сохранение Антоновского моста

Кроме этого, пользователи сети самостоятельно "обновили" статистику потерь РФ. Сейчас к ней добавили еще и "отминусование" моста:

"Обновленные" потери РФ с учетом моста / соцсети

"Хлопок" на Крымском мосту: что известно

Рано утром, 8 октября, на Крымском мосту произошли взрывы, начался пожар. Соцсети "вспыхнули" фото и видео с "бавовной".

Вскоре стало известно, что оккупанты готовят запуск паромной переправы через Керченский пролив. В результате пожара на Крымском мосту уже повреждена часть проезжей части и железнодорожное полотно. В России нашли оправдание и сообщили о подрыве грузовика.

Оккупанты, конечно же, обвинили во взрыве украинцев. Так называемый "глава парламента" захваченного РФ Крыма Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". Россияне уже устроили истерику в сети из-за взрыва на Крымском мосту, они требуют, чтобы Путин использовал ядерное оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: