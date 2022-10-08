Пользователи шутят над "ПВО", которое должно было защищать мост.

"Бавовна" на Крымском мосту открыла настоящий портал к мемам. Сеть взорвалась шутками о том, что это якобы планировалось еще при каденции Петра Порошенко.

УНИАН собрал самые смешные мемы о взрывах на Крымском мосту.

Так, утро началось с того, что украинцы поздравили РФ с "днем копченого моста". После "хлопка" в соцсетях начало появляться немало шуток. Не обошлось без политики.

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Также украинцы шутят о том, как россиянам "не хочется уезжать из Крыма", ведь там так "по-домашнему". Не обошлось и без шуток о Зеленском.

Также "досталось" и пропагандисту Дугину:

Пользователи социальных сетей будто соревнуются и создают смешные мемы наперегонки:

В комментариях пользователи пишут, что им нравится получать настолько хорошие новости с утра. Некоторые шутят, что взрывы и разрушения на мосту действуют лучше будильника.

Кроме этого, пользователи сети самостоятельно "обновили" статистику потерь РФ. Сейчас к ней добавили еще и "отминусование" моста:

"Хлопок" на Крымском мосту: что известно

Рано утром, 8 октября, на Крымском мосту произошли взрывы, начался пожар. Соцсети "вспыхнули" фото и видео с "бавовной".

Вскоре стало известно, что оккупанты готовят запуск паромной переправы через Керченский пролив. В результате пожара на Крымском мосту уже повреждена часть проезжей части и железнодорожное полотно. В России нашли оправдание и сообщили о подрыве грузовика.

Оккупанты, конечно же, обвинили во взрыве украинцев. Так называемый "глава парламента" захваченного РФ Крыма Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы". Россияне уже устроили истерику в сети из-за взрыва на Крымском мосту, они требуют, чтобы Путин использовал ядерное оружие.

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