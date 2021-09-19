Мужчина креативно использовал одноразовый пакет.

В одном из супермаркетов Херсона засняли на видео коронавирусный лайфхак – покупатель был в креативной "маске".

Мужчина заснят на кассе АТБ, расположенного на ул. Суворова. На лице покупателя был одноразовый пакет, который исполнял роль маски, свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале "Ху*вый Херсон".

"Ловите лайфхак. Корона не пройдет", – отмечается в сообщении.

В супермаркете креативный мужчина оказался в центре внимания. Люди снимали его и по-разному комментировали увиденное.

"Нормально?" – спросил очевидец.

"Может, у них неправильные маски…", – добавил другой человек.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия коронавируса COVID-19. В ряде государств мира, в частности и в Украине, ввели карантин. Во время карантина необходимо придерживаться масочного режима – люди обязаны находиться в маске в общественных местах.

В нашей стране из-за масок в общественных местах не раз происходили конфликты. В частности, в начале сентября в Суворовском районе Одессы по адресу ул. Академика Сахарова, 1/Б в АТБ двое мужчин избили кассира, который потребовал, чтобы они надели маски.

Автор: Екатерина Присяжнюк