В шведском городе в парке раскидали куриный помет, чтобы жители не собирались в толпы
10:02, 30 апреля 2020Курьёзы
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По словам чиновников, в день фестиваля городок мог стать эпицентром вспышки коронавируса.
REUTERS
Шведский город Лунд раскинул куриный помет в центральном парке, чтобы граждане не собирались в толпы.
Об этом сообщает BBC.
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Ежегодно в этом парке десятки тысяч людей празднуют Вальпургиеву ночь. Но в 2020 году из-за пандемии коронавируса такие мероприятия нежелательны, поэтому местные чиновники вынуждены идти на хитрости.
В Швеции нет ограничений на массовые собрания благодаря невысокому уровню заражений и добровольному социальному дистанцированию.
По словам чиновников, городок мог запросто стать эпицентром вспышки коронавируса, если бы не тонны выброшенного на газоны дерьма, которое, кроме очевидной пользы для природы и борьбы с толпами, еще и воняет.
Как сообщал УНИАН, британцы показали идеальное рабочее место на время карантина.
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