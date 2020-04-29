Офис в форме яйца: британцы показали идеальное рабочее место на время карантина (фото)

Домашний офис в виде яйца имеет семь квадратных метров внутреннего пространства и состоит из девяти компонентов.

Архитектурная фирма Podmakers из Великобритании разработала идеальное рабочее место на время карантина – маленький офис в форме яйца.

Об этом сообщает Archdaily.

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Как отмечают архитекторы, работа из дома часто предполагает много факторов, которые отвлекают, и может быть малопродуктивной. Office Pod позволяет вам отстраниться от шумного домохозяйства.

Домашний офис в виде яйца имеет семь квадратных метров внутреннего пространства и состоит из девяти компонентов.

Офис полностью изготовлен из дерева в мастерской. Березовую фанеру выбрали для проекта из-за своей прочности и эстетических качеств.

Снаружи яйцо обшито кедровой черепицей, а лестницы и подоконники облицованы дубом, который имеет устойчивые к погоде свойства. Со временем офис снаружи приобретет серебристый оттенок, что позволит зданию гармонично вписаться в его окружение.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне два друга Стив Понд и Доминик Таунсенд на время карантина из-за распространения коронавируса «застряли» в квартире над пабом The Prince.