Мышелов из резиденции британского премьера порадовал фанов мемной фотографией.

Кот-мышелов Ларри с Даунинг-стрит метко потроллил британскую премьер-министра Лиз Трасс, которая накануне объявила об отставке.

Реакция знаменитого кота появилась у Twitter.

В аккаунте Ларри появилась его фотография на Даунинг-стрит, на которой он позирует за трибуной премьер-министра Великобритании.

Видео дня

"Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта чушь длится слишком долго", - говорится в твите.

Смена премьер-министров Британии

Лиз Трасс была избрана новым лидером правящей Консервативной партии 5 сентября и с 6 сентября заменила на посту премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Трасс в правительстве Джонсона была министром иностранных дел.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке с поста британского премьера. Причиной, по которой инициировали отставку Джонсона, стал секс-скандал. В частности, заместитель председателя консерваторов Крис Пинчер приставал к коллегам по парламенту и, будучи пьяным, домогался нескольких мужчин в баре. Джонсон якобы знал о его скандальном поведении до того, как назначил на должность.

В предвыборной кампании Трасс обещала обеспечить Владимиру Путину поражение в Украине. В апреле она произнесла доктрину нового мира.

После избрания Элизабет Трасс премьером политика в отношении Украины в Британии не изменилась. В свою очередь Трасс подчеркнула, что Лондон будет поставлять ВСУ еще больше оружия.

Недавно Трасс раскритиковали за ее налоговые инициативы, поэтому ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов. 23 сентября публикация нового проекта бюджета переполошила финансовые рынки.

Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.

18 октября стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес и один из его заместителей Джеймс Хиппи заявили, что уйдут в отставку. Такое решение может быть принято, если премьер-министр Лиз Трасс не выполнит своего предвыборного обещания потратить 3% ВВП на оборону до 2030 года.

Вас также могут заинтересовать новости: