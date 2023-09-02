Ученые считают, что менять одеяло на более теплое следует в октябре.

Хотя впереди еще есть несколько теплых вечеров, возможно, пришло время подумать о том, чтобы распаковать зимнее одеяло перед наступлением холодных ночей. К счастью, эксперт рассказал, когда вам следует переключиться на более теплое одеяло, пишет Mirror.

Если вы из тех, кто чередует летнее и зимнее одеяло, вы, вероятно, задаетесь вопросом, когда лучше всего достать более теплое постельное белье.

Некоторые любители тепла, возможно, уже сменили одеяла. Но для остальных из нас эксперт вынес свой вердикт. По словам специалиста по сну Джеймса Хиггинса, 7 октября - именно тот день, когда вам следует сменить летнее пуховое одеяло.

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Как генеральный директор Ethical Bedding, Джеймс кое-что знает о сне и считает, что октябрь - лучший месяц, чтобы подготовиться к предстоящей зиме. Эксперт объяснил, что именно во вторую неделю октября обычно происходит значительное снижение температуры.

"В 2021 году температура снизилась на 27%, а в 2022 году мы испытали ошеломляющее падение температуры на 45%. Основываясь на этих цифрах и исторических погодных условиях, мы бы посоветовали людям сменить постельное белье во вторые выходные месяца, то есть в субботу, 7 октября", - сказал он.

Погода в сентябре - прогноз

По данным Укргидрометцентра, в этом году сентябрь в Украине будет теплым. Средняя за месяц температура ожидается на уровне 15-19° тепла, что выше нормы на 1-2 градуса.

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