Не стоит дружить с человеком, рядом с которым вы не можете быть собой, отметили журналисты.

Многие интересуются, как правильно жить в этом мире, и хотят знать, какие есть предпосылки того, что с каким-то другом пора попрощаться.

Есть 7 признаков того, что какому-то человеку в вашей жизни уже не место в качестве друга. Первое условие - если дружеское отношение есть только с вашей стороны, то есть вы готовы выслушать, поддержать, но взамен то же самое от другого человека не получаете, пишет HackSpirit, ссылаясь на сведения психологов. Издание отмечает, что второй признак, что пришло время ставить крест на дружбе, - ощущение истощенности после проведения времени с человеком, которого считали другом.

Когда конец дружбы стоит признать - еще несколько признаков:

если есть много разногласий, и из-за них возникают горячие споры;

если человека, которого считаете другом, нет рядом, когда у вас плохие времена;

если встреча с этим человеком отменяется, вы чувствуете облегчение;

вы не чувствуете себя счастливыми рядом с этим человеком.

Журналисты подчеркнули, что есть еще признак, который свидетельствует о том, что какой-то человек не заслуживает того, чтобы называться вашим другом. Речь идет о том случае, когда с этим человеком вы не можете быть самим собой.

Видео дня

Интересные новости - сегодня это стоит внимания

Ранее журналисты выяснили, как можно понять, что какой-то человек непорядочный. Отмечалось, что в частности, непорядочные личности смешивают правду с ложью и искренне не могут извиниться.

Вас также могут заинтересовать новости: