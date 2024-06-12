Названы признаки, которые свидетельствуют о том, что у человека нулевой уровень честности / коллаж УНИАН с фото pixabay.com

Люди часто интересуются, как распознать ложь и выявить непорядочного человека. Есть несколько признаков того, что у какой-то личности может быть ноль честности.

Один из таких признаков - чрезмерная лесть. По словам доктора философии Джонис Вебб, такие люди "соглашаются" с вами, когда вы делитесь чем-то эмоциональным, но после этого не проявляют понимания, осведомленности или интереса".

Еще один признак непорядочного человека - несогласованность главных ценностей, то есть человек может даже о них не знать, не пытается думать о том, что на самом деле отстаивает или почему, пока за это не будет какого-то критического наказания или вознаграждения, пишет HackSpirit.

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Кроме того, непорядочный человек делает это:

  • не проявляет истинной заботы об эмоциях или опыте других, если к этому не имеет отношения;
  • не может искренне извиниться;
  • смешивает правду с ложью;
  • не выполняет обязательства и обещания;
  • нарушает чужие границы;
  • может переступать профессиональные и личные границы;
  • чрезмерно сосредотачивается на имидже;
  • отказывается отвечать на прямые вопросы;
  • хронически жалуется;
  • непоследовательно относится к людям.

Непорядочные люди также могут быть манипулятивно щедрыми, то есть способны предоставлять услуги или делать подарки со скрытыми мотивами, например, рассчитывая получить потом что-то взамен.

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