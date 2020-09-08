Некоторых нарушителей также пытались наказать, обязав их три месяца убирать рынки и чистить канализационные траншеи.

В Индонезии нарушителей масочного режима катали на катафалке, а также клали в гроб и выставляли на всеобщее обозрение.

Об этом сообщает местное издание Jakarta Post.

Инцидент произошел в городе Проболинго в провинции Восточная Ява, где 50 торговцев с местного рынка во время проверки оказались без масок.

Некоторых нарушителей также пытались наказать, обязав их три месяца убирать рынки и чистить канализационные траншеи.

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В столице Индонезии Джакарте нарушителей также помещали в бутафорские гробы. Их можно было беспрепятственно фотографировать, а нарушителю при этом разрешалось закрывать лицо.

Однако незаконную инициативу пресекли представители местных властей, отметив, что штрафов и наказаний в виде социальной работы достаточно, чтобы заставить жителей соблюдать карантин.

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Автор: УНИАН