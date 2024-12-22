Специалисты советуют встречать праздники с этими чудесными комнатными растениями, чтобы привлечь удачу.

2025-й - год Древесной Змеи, но некоторые комнатные растения приносят удачу независимо от времени года и гороскопов. Эксперты Crown Pavilions определили самые "счастливые" комнатные растения в вашем доме, пишет Express.

Чтобы привлечь положительную энергию и удачу, обратите внимание на "счастливое" комнатное растение бамбук, известное своей силой и устойчивостью. Всем, кто хочет чувствовать себя сильнее в 2025 году, рекомендуется приобрести бамбук, который, как говорят, "приносит процветание, удачу и положительную энергию".

Эксперт отметил, что его можно высаживать круглый год. Но не ждите цветения - "бамбук выращивают прежде всего ради привлекательных стеблей и листьев".

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Еще одно комнатное растение, на которое стоит обратить внимание, - это денежное дерево, которое символизирует достаток и процветание. Специалисты посоветовали расположить его в "юго-восточной части своего дома", чтобы соответствовать традиции фэн-шуй.

Эксперты советуют сажать растение весной, чтобы воспользоваться преимуществами вегетационного периода - в противном случае денежное дерево не будет находиться в стадии роста, и деньги могут "застояться":

"Они могут цвести, что редко бывает при комнатном выращивании, поэтому в основном их ценят за листья и плетеные стволы".

Людям, которые хотят иметь больше друзей и денег, специалисты рекомендуют растение нефрит.

"В фэн-шуй нефритовые растения символизируют достаток и дружбу благодаря листьям в форме монеты. Они цветут маленькими белыми или розовыми цветками в форме звезды, которые обычно появляются в конце зимы - начале весны", - уточнили эксперты.

Другие советы относительно домашних растений

Как сообщал УНИАН, эксперты дали дельный совет о том, как часто поливать вазон "женское счастье". Одна из главных причин гибели спатифиллумов - чрезмерный полив.

Ранее УНИАН писал, как и когда можно пересаживать "тещин язык".

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