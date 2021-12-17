В сети шутят, что досадную ошибку мог совершить работник, учившийся на "дистанционке".

В Днепре заметили ошибку на дорожном знаке. Жители показали фото со знаком в сети. На нем написали "вулиця ВіДчизняна", хотя должны были написать "ВіТчизняна". Украинцы высмеяли ошибку и отметили, что им стыдно такое видеть.

Фото с ошибкой опубликовали в местном сообществе Днепра в Facebook.

Автор сообщения намеренно не указал, где именно на знаке допущена ошибка. Поэтому в комментариях некоторые признались, что не сразу поняли, что же не так со знаком. Однако многие украинцы быстро увидели досадную ошибку.

Читайте также"Головоного малюска": Мендель опозорилась своим постом об "Игре в кальмара"Пользователи сети высмеяли надпись и отметили, что люди, допустившие ошибку, серьезно опозорились. Комментаторы также пошутили, что авторы надписи, возможно, учились дистанционно.

"Какой стыд", "и это деньги выделили", "а кто нынче учит детей писать без ошибок?", "у них явная проблема с "д" и "т", на Байкальской висит знак "вул. АшхабаТська", позорище", - пользователи возмущены ошибкой, хотя и отмечают, что она действительно смешно выглядит.

Ранее УНИАН уже сообщал, что депутат от партии Порошенко "перепутала" его с Зеленским и рассмешила сессионный зал. Политики живо отреагировали на оговорку Геращенко.

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Автор: Полина Кузенко