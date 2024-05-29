Имбирь содержит биологически активные соединения, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Чашка чая является идеальным средством, когда вы хотите комфорта, облегчения заложенности носа или улучшения пищеварения. Этот напиток является вторым по популярности в мире после воды, и его пьют на протяжении веков.

Как пишет eatingwell, мы все испытываем воспаление в течение дня. Это может быть порез, грипп или даже хуже. Длительное воспаление лежит в основе многих заболеваний, включая инсульт, хронические респираторные заболевания, болезни сердца, рак и диабет. Эти заболевания поражают миллионы людей, и более 50% смертей во всем мире связаны с ними

Хорошая новость заключается в том, что вы можете справиться с острым и хроническим воспалением с помощью своего образа жизни. Речь идет о хорошем сне, уменьшении уровня стресса и включении в свою диету противовоспалительных продуктов и напитков.

Видео дня

Лучший чай №1 для уменьшения воспаления

Награду в этой номинации заслуженно получает имбирный чай! Этот насыщенный, ароматный напиток пробуждает ваши вкусовые рецепторы, богат антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. Вы можете заварить чай, используя кусочек свежего имбиря, или купить листовой или пакетированный имбирный чай.

Имбирь содержит биологически активные соединения, включая гингерол и шогаол, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что эти соединения могут усилить естественную антиоксидантную систему защиты организма, чтобы нейтрализовать вредные молекулы, которые могут повредить клетки и вызвать воспаление.

Имбирь особенно эффективен, поскольку он нацелен на несколько путей, вовлеченных в воспаление. Это может уменьшить такие симптомы, как боль, лихорадка и отек. Также есть доказательства того, что его биологически активные соединения имбиря могут играть роль в лечении различных воспалительных состояний, включая ревматоидный артрит, рак, псориаз, волчанку и заболевания кишечника.

Некоторые исследования показывают, что имбирь может быть таким же эффективным, как и ибупрофен, когда дело доходит до естественного облегчения боли. Дополнительные исследования показывают, что добавление имбиря также может уменьшить жировые отложения и помочь снизить уровень холестерина и сахара в крови, которые являются факторами риска развития воспалительных заболеваний.

Хотя исследования показывают многообещающие противовоспалительные преимущества имбиря, точное количество чая, которое надо для этого выпивать, неизвестно. Тем не менее, имбирный чай является вкусным, недорогим и безопасным вариантом для тех, кто ищет естественного облегчения воспаления.

Как приготовить имбирный чай

Если у вас есть свежий имбирь, отрежьте кусочек размером с большой палец и варите его в воде примерно 15 минут, чтобы приготовить чашку успокаивающего имбирно-лимонного чая.

Если у вас имбирный чай в пакетиках или листовой имбирь, замочите его в горячей воде на 3-5 минут. Свежевыжатый лимонный сок и каплю меда можно размешать в кружке заваренного напитка, чтобы усилить вкус.

Замечательное преимущество имбирного чая в том, что его можно пить в любое время суток, поскольку он не содержит кофеина. Чай также засчитывается для удовлетворения вашей ежедневной потребности в жидкости.

Все преимущества имбиря

Как сообщал УНИАН, всего лишь чайная или столовая ложка свежего имбиря придаст блюду его фирменного острого вкуса, который может похвастаться сладкими, перечными и цитрусовыми нотками одновременно. Имбирь встречается в кухнях всего мира в самых разнообразных сладких и соленых блюдах.

Диетолог назвала 5 причин, почему надо обязательно каждое утро пить имбирную воду.

Также рассказывалось, что имбирный чай содержит гингерол, который улучшает способность организма сжигать калории.

Вас также могут заинтересовать новости: