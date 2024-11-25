Эти автомобили хоть и могут привлечь внимание, но вы столкнетесь с рядом неожиданностей, если приобретете один из них.

Иногда возникает желание купить какой-нибудь старенький автомобиль. В них идеально все — и внешний вид, в "внутренности", которые только и говорят о хорошем качестве. Однако не все классические авто заслуживают такого статуса. Механик и автомобильный эксперт JustAnswer Крис Пайл лично видел, как мечты о реставрации таких автомобилей превращаются в финансовые кошмары.

"Если вы покупаете старый автомобиль, чтобы сделать его красивым для себя, не слушайте ничьих мнений о нем. Если он делает вас счастливым, это все, что имеет значение", - отметил Пайл, передает Go Banking Rates.

Однако он заявляет, что есть несколько автомобилей, которые мало кому интересны — поэтому к ним вообще не стоит присматриваться с целью отремонтировать и перепродать.

Видео дня

Chevrolet Corvair

Когда-то Corvair славился инновационной заднемоторной конструкцией, но сейчас он находится "в реставрационном тупике", считает эксперт. По его словам, в XXI веке никто не считает их крутыми, как в те времена, к тому же запчасти для них трудно найти.

Ford Mustang II

Не все "Мустанги" созданы одинаковыми, и Mustang II доказывает это с болью. Пайл объясняет, что этот "Мустанг" выглядит слишком слабым, из-за чего нужно ставить новый, более мощный мотор — однако это лишает "классику" ее смысла.

Chevrolet Vega

Некоторые классические автомобили просто не стоят вложений, сколько бы вы ни потратили. В частности, Chevrolet Vega один из таких.

"Вы можете потратить тысячи, чтобы сделать из него персик, но он не будет привлекать внимание", - предупреждает Пайл. По его словам, Vega представляет собой идеальную комбинацию из высокой стоимости реставрации авто и его низкой рыночной привлекательности.

Plymouth Superbird

Хотя эта "аэродинамическая икона" и привлекает внимание, но она в крайне редких случаях приносит прибыль. Это классический случай, когда восхищение не переходит в реальный покупательский интерес.

Pontiac Firebird 1980-х годов

Особенно резкой является оценка экспертом четырехцилиндрового Firebird.

"У него был 4-цилиндровый двигатель мощностью 90 лошадиных сил. У моей газонокосилки 24 л.с., так что вы можете представить, насколько скучной была эта машина", - отметил он.

Porsche 911

"Вы потратите деньги на то, чтобы сделать этот автомобиль [Porsche 911] потрясающим, а потом с трудом найдете покупателя", - заметил Пайл. Он добавил, что люди слишком боятся ездить на этом авто на дорогах общего пользования, поэтому эта модель часто просто стоит в гараже.

Другие новости об автомобилях

Ранее УНИАН сообщал, что от покупки каких пяти японских автомобилей стоит воздержаться. Эксперты пишут, что даже у Toyota и Honda было несколько совсем неудачных моделей, включая Honda CRX Del Sol и так далее.

Кроме того, существует список и самых опасных автомобилей. Такие модели в два раза чаще попадали в аварии со смертельным исходом из-за того, что они совсем не отличаются безопасностью для водителей и пассажиров.

Вас также могут заинтересовать новости: