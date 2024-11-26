Примечательно, что в список попало авто, которое не выпускают уже почти 40 лет.

Когда люди говорят о надежности и долговечности автомобилей, в разговоре обычно доминируют японские бренды, такие как Toyota/Lexus, Honda/Acura, Subaru, Mazda и т.д. Но пока японские бренды сосредотачивают свое внимание на стабильности, ремонтопригодности и надежности авто, многие немецкие компании уделяют внимание деталям – точному машиностроению, ходовой и роскошной отделке.

Среди представителей немецкого автопрома есть немало долговечных и надежных автомобилей. Хотя среди них многие модели известны высокой начальной стоимостью, есть вариант приобрести подержанные авто по гораздо более приятной цене. Ресурс GOBankingRates рассказал о девяти надежных и выносливых подержанных немецких автомобилях, которые можно покупать с рук.

Audi A3

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Седан A3 обеспечивает такой же впечатляющий опыт вождения, как и более крупные спортивные седаны бренда. Модель 2025 года доступна по цене около $37 000, но если вы ищете что-то примерно 2016 года выпуска, вам придется заплатить от четверти до трети этой суммы.

В то время A3 все еще выпускались в виде седанов и кабриолетов с мягким верхом, и их владельцы ценили их за небольшие размеры и низкую стоимость.

BMW 5 Series

Американская компания Kelley Blue Book(KBB) оценивает диапазон цен на подержанный BMW 5 Series 2016 года выпуска от $12 318 до $20 187, в зависимости от комплектации. Однако этот год ценится среди автомобилистов.

Среднеразмерный бизнес-седан 2016 года получил 88 баллов J.D. Power Quality & Reliability Score и похвалу от TopSpeed, который высоко оценил его управляемость и долговечность.

Volkswagen Passat

Впервые представленный в 1973 году, самый успешный в мире автомобиль среднего класса был снят с производства в 2022 году на фоне изменения потребительских тенденций и перехода VW к кроссоверам и электромобилям.

Благодаря своему семейному дизайну и выбору силовых агрегатов, этот хрестоматийный европейский седан прекрасно удовлетворяет потребности большинства водителей, если только вы не ищете самых современных систем безопасности и информационно-развлекательных систем. По данным HotCars, лучшие годы для покупки подержанного Passat – 2015-2022.

BMW 325i

Второе поколение BMW 3 серии, E30, широко ценится как одно из самых необычных поколений автомобилей, когда-либо произведенных немецким автопроизводителем. Именно поэтому вы видите на дорогах так много таких автомобилей, находящихся отличном состоянии сегодня.

HotCars особо отметил ретро-модель 1990 года за ее исключительную надежность и долговечность. Цены на подержанные E30 продолжают расти, но 325i имеют относительно низкие затраты на обслуживание и ломаются нечасто.

Mercedes-Benz C-Class

Седан C-Class – один из самых известных седанов, который когда-либо выпускался. C-Class предлагает разнообразные варианты двигателей для удовлетворения уникальных потребностей любого водителя и известен своей безопасностью, комфортом и репутацией бренда. К сожалению, с этим брендом связаны и более высокие затраты на обслуживание.

TopSpeed рекомендует обратить внимание на спортивную комплектацию C63 AMG с 2014 года.

Volkswagen Jetta

VW Jetta удовлетворяет покупателей, которые ищут прочный, компетентный, всесторонне развитый седан с просторным салоном, простым управлением, конкурентоспособной производительностью и приличной экономией топлива.

CoPilot советует избегать моделей 2009-2013 годов выпуска из-за жалоб клиентов. Но модель 2006 года выпуска имеет больше всего жалоб от владельцев.

Хорошей моделью, на которую стоит обратить внимание, будет Jetta 2018 года выпуска.

Audi A4

После отказа от первоначального кузова кабриолет в 2009 году, A4 продолжал развиваться – но с кузовами седан и универсал, в которых устанавливались крошечные турбированные 2,0-литровые четырехцилиндровые двигатели мощностью 211 лошадиных сил. Этот чрезвычайно надежный автомобиль работал очень хорошо.

HotCars рекомендует держаться подальше от моделей начала 2000-х годов. Справедливая цена покупки A4 2013 года (год, когда он получил 87 баллов от J.D. Power за качество и надежность) составляет от $8000.

BMW 1 Series

TopSpeed признал BMW 1-Series второго поколения (производилась с 2011 по 2019 год) самым надежным немецким автомобилем за последнее десятилетие. Эта модель получила много положительных отзывов от владельцев и даже механиков за свою надежную и соответствующую цене комплектацию.

Модели 2011 года выпуска стоят от $7 000 до $10 000, но за модель 2019 года вы заплатите в два-три раза больше.

Mercedes-Benz W123

Этот автомобиль перестали выпускать почти 40 лет назад, но сайты с отзывами всё ещё высоко оценивают W123 как надежную немецкую классику, которая не разорит вас.

Mercedes-Benz может быть роскошным брендом, но его репутация была построена на качестве, а W123 - называют одним из самых неприхотливых и неуязвимых автомобилей.

Классические авто, которые не стоит покупать

Механик и автомобильный эксперт JustAnswer Крис Пайл рассказал о 6 классических авто, которые не стоит покупать. Одна из таких машин – Chevrolet Corvair. По словам специалиста, в XXI веке никто не считает их крутыми, к тому же запчасти для них трудно найти.

Также он не советует покупать Ford Mustang II. На эту модель нужно ставить новый, более мощный мотор. Однако это лишает "классику" ее смысла.

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