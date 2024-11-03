Она использует четкий режим подкормки и полива.

Орхидеи долгое время считались редкими и экзотическими цветами, и возможно поэтому имеют репутацию сложных в выращивании растений. Заставить орхидею долгое радовать вас своим цветением может быть непросто, пишет Express.

Однако любительница орхидей Карта Магна, рассказала, как ей удалось добиться потрясающего шестимесячного периода цветения – в этом ей помог тщательно отточенный режим ухода. Она опубликовала инструкцию на странице в Facebook Orchid Tricks and Tips.

Она рассказала, что уход за орхидеями строится вокруг трех ключевых элементов: постоянный график полива, ежемесячные подкормки и посадка в кору, а не в мох.

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По словам Магны, эти методы доказали свою эффективность, сохраняя орхидею "зеленой, пышной и сочной", при этом продлевая цикл цветения растения намного дольше, чем обычно бывает у большинства орхидей.

При этом главным фактором успеха Магны является ее ежемесячный график подкормок. Она рекомендует раз в месяц применять мягкое удобрение для орхидей, чтобы обеспечить растение необходимыми питательными веществами, не перегружая его. По ее словам, именно этот постоянный запас питательных веществ стал ключом к поддержанию цветения орхидеи в течение шести месяцев.

Она также предостерегает от чрезмерного полива, который может навредить орхидеям, - для них достаточно 100–150 мл водопроводной воды в неделю.

"Этого достаточно, чтобы нижние корни были здоровыми и увлажненными", - объяснила Магна.

Кроме того, вместо традиционных субстратов, таких как мох, который удерживает больше влаги и может привести к корневой гнили, Магна отдает предпочтение использует коре, которая обеспечивает лучший приток воздуха к корням и предотвращает накопление влаги.

Ранее пользовательница TikTok Orchids_withlove рассказала, что орхидея может зацвести гораздо раньше благодаря правильной обрезке.

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