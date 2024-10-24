Наличие конденсата и плесени в доме может привести к проблемам со здоровьем.

С наступлением холодов появление в доме конденсата и плесени становится довольно распространенной проблемой. Особенно это заметно в помещениях с плохой вентиляцией.

Если не принять меры, появление конденсата может привести к образованию плесени в вашем доме, что в дальнейшем может привести к проблемам со здоровьем. Поможет в борьбе с чрезмерной влажностью одна привычка, пишет Mirror.

Как известно, обеспечение достаточной вентиляции в доме, например, установка вытяжных вентиляторов и структурной вентиляции, может обойтись довольно дорого. А с учетом высоких цен на отопление вы, вероятно, не захотите оставлять окна открытыми на весь день, чтобы избежать появления конденсата.

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Но, к счастью, есть 10-минутная привычка, которую вы можете выполнять каждый день и которая поможет предотвратить образование капелек на окнах. Вам достаточно лишь открывать окна на 10 минут, советуют на аккаунте жилищной ассоциации Greatwell Homes в TikTok.

Там объяснили, что один из способов избавиться от сырости и конденсата в доме – это открывать окна по утрам хотя бы на 10 минут. Это поможет циркуляции воздуха и снижению уровня влажности в помещении.

Авторы ролика также призывают избегать сушки одежды в помещении или на радиаторах. По их словам, это может привести к образованию еще большего количества влаги. Вместо этого следует сушить одежду на открытом воздухе.

Использование вытяжки во время приготовления пищи также может уменьшить образование конденсата. Кроме того, если в ваших окнах есть форточки, убедитесь, что они открыты, пока вы готовите на кухне.

Чтобы избежать появления плесени, также не забывайте протирать окна сухой тряпкой. Если у вас есть вытяжные вентиляторы на кухне и в ванно, то они должны работать в течение 15-30 минут после приготовления пищи или принятия душа.

Если вы ищете другие не слишком затратные способы, как уменьшить влажность в доме, вы можете приобрести мешочки для осушения воздух.

Как избавиться от плесени в доме: простой и экологичный лайфхак

Плесень может выжить только во влажной среде. Поэтому сочетание низких температур и сырости делает дом идеальной средой для ее распространения.

Но бороться с ней можно одним простым способом, уверяет эксперт Джейми Джонс. Он призывает людей покупать больше комнатных растений.

По словам Джонса, комнатные растения могут действовать как очистители воздуха, ведь они естественным образом поглощают влагу в воздухе через листья, что создает среду, которая является менее благоприятной для роста плесени.

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