Этот напиток поможет поддержать здоровье кишечника.

Газы, вздутие живота, диарея, запор и другие проблемы с желудком – распространенные жалобы для многих людей. Хотя изменение рациона питания может устранить многие из этих симптомов, простая чашка чая способна творить чудеса.

Издание Real Simple выяснило у травницы Розали де ла Форе, какой травяной чай лучше всего подходит для пищеварения и кишечника.

Какой чай лучше для пищеварения

"Если бы мне пришлось выбирать только одну траву для поддержки пищеварения, то это была бы ромашка", - объяснила де ла Форе. "Этот нежный цветок - мощный помощник для кишечника".

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Ромашка обладает множеством полезных свойств.

"Во-первых, ромашка может стимулировать естественные пищеварительные процессы организма благодаря своему слегка горьковатому вкусу", - говорит травница.

Но она также успокаивает нервную систему, помогая нам перейти из стрессового режима "борьбы или бегства" в более спокойное состояние. Исследование 2019 года показало, что эта трава настолько эффективно успокаивает нервную систему, что помогает справиться со стрессом и проблемами со сном - вот почему многие пьют ромашковый чай перед сном.

Кроме того, ромашка - чемпион по здоровью кишечника благодаря своим противовоспалительным свойствам, как показано в этом обзоре 2022 года.

"Это делает ее хорошим выбором для людей с чувствительным или реактивным пищеварением - вздутие живота, газы или дискомфорт после еды", - говорит де ла Форе.

Как противовоспалительное средство, ромашка также хорошо подходит для укрепления общего иммунитета.

Какой чай полезен для кишечника

Мелисса

"Лимонная мелисса - удивительно бодрящая и успокаивающая трава", - говорит де ла Форе. "Ее часто используют для снятия тревоги и напряжения, которые, как многие из нас знают, могут влиять на работу кишечника. Она также мягко стимулирует пищеварение, повышая аппетит и снимая вялость после еды".

В обзоре 2022 года говорится, что ряд растительных соединений, содержащихся в мелиссе, оказывает значительное антиоксидантное и противовоспалительное действие, что способствует поддержке желудочно-кишечного тракта.

Имбирный чай

"Он теплый и пряный, что помогает разжечь огонь пищеварения - особенно полезно для людей, которые склонны чувствовать холод, тяжесть или испытывают признаки вялого пищеварения, такие как вздутие живота, газы или непереваренная пища в стуле", - объяснила травница.

А способность имбиря успокаивать тошноту неоднократно подтверждалась исследованиями 2019, 2021 и 2022 годов.

Фенхель

"Он особенно хорош для облегчения газообразования и вздутия живота, а также обладает сладким, слегка лакричным вкусом", - говорит де ла Форе. "Фенхель особенно полезен тем, кто чувствует стеснение или спазмы в животе - его действие одновременно успокаивает и мягко стимулирует".

Одно исследование даже показало, что он способствует улучшению моторики кишечника у послеоперационных пациентов.

Биттеры

"Всего лишь глоток или кусочек чего-то горького перед едой может дать сигнал всему пищеварительному тракту готовиться к работе - от увеличения количества слюны до запуска выработки желудочной кислоты и желчи и стимулирования здоровых движений кишечника", - говорит она. "Их можно пить в виде чаев, настоек, уксусных экстрактов или даже добавлять горькую зелень в тарелку. Это небольшое изменение, которое может оказать большое влияние на ваше самочувствие после еды".

Помимо горькой зелени, такой как руккола, одуванчик, эндивий и радиккио, этим критериям соответствуют клюква, кожура цитрусовых, уксусы и грейпфрут.

Ранее УНИАН назвал 7 полезных свойств зеленого чая.

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