Отмечается, что кофе один из самых популярных напитков в мире, а разнообразие способов приготовления и подачи поражает.

Мало что может быть более универсальным, чем чашка кофе, но не все кофейные напитки одинаковы. Благодаря антиоксидантам и кофеину этот напиток несет пользу для здоровья, которая может варьироваться в зависимости от способа приготовления и ингредиентов.

Издание Health пишет, что чаще всего используют такие сорта кофе, как арабика и робуста. Кофейные зерна арабики известны своим мягким, сложным вкусом и высокой кислотностью. Кофейные зерна робуста отличаются более горьким вкусом, а их насыщенный вкус отражает более высокое содержание кофеина.

Что касается пользы для здоровья, то меньшее содержание кофеина в зернах арабики может быть более щадящим для пищеварительной системы. Исследования показывают, что зерна робусты могут принести более ощутимую пользу в плане когнитивных функций и уровня липидов.

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Эспрессо, американо, капучино, латте - разница между напитками

Черный кофе

Напиток готовится путем заваривания молотых кофейных зерен в горячей воде. Он может быть приготовлен различными способами, такими как капельный, заливной или френч-пресс. Этот напиток содержит мало кофеина.

Американо

Его готовят путем разбавления порции эспрессо горячей водой. В результате получается насыщенный, гладкий вкус, похожий на черный кофе, но содержание кофеина в нем гораздо выше.

Эспрессо

Это концентрированный кофе, известный своим ярким вкусом и густой пеной. Его сложный процесс приготовления заключается в пропускании горячей воды через мелко молотый кофе под давлением.

Латте

Латте готовят, смешивая эспрессо с молоком, часто с добавлением взбитого молока. Напиток известен кремовой текстурой и сбалансированным вкусом. Помимо кофеина, латте содержит кальций и белок из молока. Стоит отметить, что дополнительные ингредиенты, как подсластители и сиропы, могут увеличить калорийность напитка.

Капучино

Капучино - это равные части эспрессо, парного молока и молочной пены. Они готовятся путем смешивания эспрессо с молоком.

Маккиато

Маккиато - напиток с кофеином, приготовленный путем добавления небольшой порции молока или молочной пены к порции эспрессо.

Мокко

Мокко готовится на основе эспрессо, молока и какао-порошка. Это богатый антиоксидантами напиток из кофе и какао. Тем не менее, важно соблюдать умеренность, так как многие сорта мокко могут содержать большое количество сахара.

Флэт уайт

Как и латте, флэт уайт готовится из эспрессо и молока. Однако соотношение эспрессо и молока в нем гораздо выше, что указывает на большее содержание кофеина. Флэт-уайт известен своей бархатистой текстурой и ярким вкусом.

Кафе о лайт

Café au lait - это кремообразный напиток, приготовленный из равных частей сваренного кофе и парного молока.

Кортадо

Кофеинизированный деликатес, известный как кортадо, родом из Испании. Он представляет собой сочетание равных частей эспрессо и молока. Обычно его подают в маленьком стакане и не взбивают пену. Кортадо обладает гладкой текстурой и насыщенным вкусом.

Ирландский кофе

Популярный напиток, в котором сочетаются горячий черный кофе, ирландский виски, сахар и взбитые сливки. Этот алкогольный напиток содержит антиоксиданты из кофе, но содержание алкоголя может оказать негативное влияние на здоровье.

Кофе Red-eye

Это обычный заварной кофе, в который добавляется порция эспрессо. Это крепкий, насыщенный кофеином напиток, который повышает бдительность и улучшает концентрацию внимания.

Доппио

Доппио, приготовленный в виде двойной порции эспрессо, - популярный напиток среди любителей кофе. Несмотря на небольшой объем, эспрессо содержит много кофеина, поэтому двойная порция точно придаст бодрости. Он обладает уникальным, насыщенным вкусом.

Бреве

Бреве - это насыщенный кофейный напиток, приготовленный из равных частей эспрессо и взбитых сливок. У него кремовая текстура и насыщенный вкус, но калорийность выше, чем у обычного латте из-за сливок.

Dirty Chai

Этот напиток сочетает в себе пряный вкус чая и насыщенный, дерзкий вкус кофе, создавая приятный, заряжающий энергией напиток. Его готовят, заваривая чай в горячей воде, добавляя порцию эспрессо или обычного сваренного кофе и молока.

Какие виды холодного кофе бывают

Холодный кофе может стать освежающей альтернативой горячему варианту бодрящего напитка, особенно в жаркий день. Кофе холодного заваривания готовится путем замачивания кофейных зерен в холодной воде, как правило, на срок до 24 часов. Он имеет гладкий, менее кислый вкус, чем горячий, и обладает рядом полезных свойств.

Nitro cold brew

Nitro cold brew выводит обычный холодный кофе на новый уровень, насыщая его азотом. Добавление азота в кофеиносодержащую жидкость снижает кислотность и усиливает вкус. Nitro cold brew известен своей кремовой текстурой и пенистой шапочкой.

Холодный латте

В ледяном латте эспрессо сочетается с молоком, но для охлажденного, сливочного, освежающего напитка в холодном латте используется холодное молоко.

Фраппучино

Напиток готовят путем смешивания кофе, льда и подсластителей в блендере, но не все фраппучино готовятся одинаково. Некоторые содержат ароматизированные сиропы, мороженое или молоко, а также могут быть украшены вбитыми сливками.

Мокко со льдом

В мокко смешивают эспрессо, холодное молоко, лед и шоколадный сироп. Часто его дополняют взбитыми сливками, но в нем, как правило, больше калорий и сахара, чем в обычном холодном напитке.

Ранее УНИАН писал, что почему кофе может быть полезен.

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