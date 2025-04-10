Это блюдо можно разнообразить множеством вкусов.

Омлет - простое блюдо, которое можно улучшить множеством ингредиентов на любой вкус, но один из них особенно выделяется, пишет express.co.uk.

Что можно добавить в омлет - совет

Отмечается, что, добавив этот один ингредиент, можно за считанные минуты получить "изысканный" и "совершенный" омлет. Речь идет о голубом сыре "на любителя".

"Я хотела чего-то действительно быстрого и легкого, но ароматного, и вот что я придумала. Надеюсь, вам, другим любителям голубого сыра, тоже понравится", - отметила пользовательница Марг на сайте рецептов Food.com, предлагая такой необычный вариант "усовершенствования" омлета.

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Многим пользователям пришлось по вкусу это дополнение к простому блюду, чем они поделились в своих комментариях:

"Этот простой в приготовлении и ароматный омлет ощущается как изысканный ужин с нотками комфорта".

"Отличная гурманская интерпретация обычного омлета! Он понравился всем за завтраком".

"Потрясающе. Сначала я приготовила бекон в микроволновке, раскрошила его, а затем приготовила омлет. Мне просто понравились сочетания вкусов бекона и голубого сыра. Вкуснятина!".

"Это просто совершенство омлета!".

При этом также звучали и другие предложения, как можно вкусно разнообразить омлет, добавив в него помидоры и даже грушу или клюкву.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить яйцо-пашот за 6 минут и без проблем.

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