Такое растение вырабатывает кислород не только днем, но и ночью.

Лучшим растением для вашей спальни может стать именно змееголовник, и это одобряют даже ученые NASA. Такое мнение высказал пользователь TikTok под никнеймом FestyNice4, передает Mirror.

По его словам, на это есть шесть причин. Первой причиной является то, что змеиные растения производят много кислорода.

"Змееголовник - одно из растений, которое производит больше кислорода и очищает воздух по сравнению с другими растениями, которые мы можем иметь дома", - объяснил эксперт.

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Также по сравнению с другими растениями, которые производят кислород только днем, змееголовник производит его и ночью.

"Итак, днем он поглощает плохой воздух с некоторыми компонентами, которые не очень полезны для человека, а ночью выделяет чистый кислород", - подчеркнул пользователь TikTok.

В то же время змеиные растения удаляют и загрязнители из воздуха.

"Змееголовник способен удалять токсины-загрязнители из воздуха, а это значит, что он очень хорошо борется с аллергией. И, как я уже сказал, это будет происходить днем, а ночью в вашей комнате будет чистый воздух, свободный от примесей", - отметил эксперт.

FestyNice4 объяснил, что такое растение приспосабливается к различным условиям освещения и не требует много воды, ведь происходит из Южной Африки, где климат является более сухим и жарким.

"Для роста ей также не нужен прямой свет, поэтому она может легко оставаться на месте даже при слабом освещении", - добавил пользователь TikTok.

Кроме того, по словам эксперта, змеиные растения являются очень эстетичными, поэтому это еще одна из причин, завести их у себя дома.

"Это очень красиво. Нужны ли еще какие-то аргументы? Она отлично смотрится в спальне, в ванной комнате, она украсит ваш дом, потому что это замечательное растение", - подчеркнул инфлюенсер.

Он также сказал, что змеиные растения прекрасно подходят для людей, у которых есть "проблемы с ринитом, синуситом и другими респираторными заболеваниями".

Последней причиной, которая является самой противоречивой, является то, что змеиные растения поглощают негативную энергию. Эксперт отметил:

"Есть люди, которые верят, что они поглощают всю негативную энергию от определенных людей, которые посещают ваш дом".

В свою очередь пользователь TikTok советует осторожно обращаться со змееголовником и держать его подальше от маленьких детей и домашних животных, ведь его листья токсичны и могут вызвать аллергию.

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Также эксперт рассказала, какие растения лучше держать в спальне, чтобы улучшить качество сна и избавиться от плесени. По её словам, вазоны очищают воздух, уменьшают стресс и тревогу, а также предоставляют естественное увлажнение, что способствует более глубокому и спокойному сну.

В то же время эксперт по садоводству Джейн Доббс рассказала, как сделать так, чтобы цветок Спатифиллум зацвел осенью. Она отметила, что позднее цветение растения возможно, если для этого есть соответствующие условия.

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