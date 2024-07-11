С помощью этого вопроса вы продемонстрируете свою активность к работе.

Во время завершения собеседования, когда интервьюер заканчивает свои вопросы и предоставляет слово кандидату, стоит задать один главный вопрос. Если вы зададите умные, вдумчивые вопросы, то получите преимущество над другими кандидатами и сможете решить, действительно ли вам подходит эта должность, пишет CNBC make it.

По словам эксперта по вопросам карьеры LinkedIn Эндрю Маккаскилл, есть один вопрос, который вы должны "всегда" задавать на собеседовании, а именно: "Как выглядит успех для вас в первые 90 дней работы на этой должности?".

Таким образом вы покажете, что проактивны и хотите получить навыки, которые необходимы для достижения успеха на этой должности, уверяет Маккаскилл.

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Он отметил, что первые 90 дней на новой должности являются самым распространенным временным промежутком, который работодатели используют, чтобы оценить ваше соответствие должности и культуре компании, поэтому такая точка отсчета является полезной.

"Оно показывает интервьюеру, что вам интересно, и вы действительно думаете о том, как вы можете помочь ему решить проблемы, с которыми он сталкивается в данный момент", - объяснил Маккаскилл.

Отмечается, что ответ интервьюера может помочь чувствовать вам себя более уверенно на этой должности или выявить некоторые "красные флажки".

Эксперт предупредил, если менеджер по подбору персонала не уточняет конкретные задачи и обязанности на этой должности или нечетко говорит о графике и ожиданиях относительно сверхурочной работы, то "это может быть признаком того, что работа связана с высоким уровнем стресса".

"Он (вопрос - УНИАН) дает вам возможность понять, какие навыки и черты работодатель предпочитает при найме на эту должность, и какими словами он описывает своего идеального кандидата, чтобы вы могли соответствовать ему. Это поможет вам добраться до самого сердца того, что они ищут", - подчеркнул Маккаскилл.

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Также эксперт дал советы, как справиться с грубыми коллегами на работе. По ее словам, в таких случаях молчание может стать выходом.

"У грубиянов на работе уязвимое эго. Они чрезмерно компенсируют это тем, что унижают вас, чтобы почувствовать себя лучше. Просто старайтесь игнорировать их настолько, насколько это возможно. Держитесь сильно - и не давайте им того, чего они хотят", - отметила эксперт.

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