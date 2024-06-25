По словам эксперта, лучшим способом в этом случае может быть просто молчание.

Во время своего профессионального опыта вы могли сталкиваться с "откровенной грубостью" от коллег по работе, что вас могло часто расстраивать, однако есть простое решение, как это можно остановить. Эксперт по вопросам карьеры Эрин Макгофф дала совет, как бороться с грубыми коллегами, пишет Mirror.

По ее словам, молчание может стать выходом, когда речь идет об оскорблениях со стороны других работников. Она поделилась видео, в котором разыграла сценарий в офисе, где один из сотрудников снисходительно относится к новому коллеге.

Видеоролик начинается с того, что женщина, которую играет Эрин, невинно говорит коллеге, что она "новый исполнительный ассистент". В то же время коллега отвечает на это в грубой форме: "О, ты можешь просто сказать, что приносишь своему боссу кофе".

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Однако вместо того, чтобы резко реагировать и показывать плохое поведение, Эрин советует более прагматичный подход.

"У грубиянов на работе уязвимое эго. Они чрезмерно компенсируют это тем, что унижают вас, чтобы почувствовать себя лучше. Просто старайтесь игнорировать их настолько, насколько это возможно. Держитесь сильно - и не давайте им того, чего они хотят", - подчеркнула эксперт.

Эрин добавила, что другими ответами на такую шутку также могли бы быть:

"Я не совсем понял, что ты сказала?",

или шутливое: "О, я должна принести ему кофе? Упс!"

Однако она советует в некоторых ситуациях вообще ничего не отвечать, это будет лучшим решением.

"Я считаю, что молчание чрезвычайно эффективно. В основном грубые люди на работе стремятся унизить вас, чтобы почувствовать себя лучше. Поэтому, заставив их чувствовать себя неудобно, они научатся больше так не вести себя. Они будут воспринимать отступление как выбор, который они сделали, чтобы сохранить лицо, а не как что-то, что вы заставили их сделать", - отметила Эрин.

По ее словам, если на грубость реагировать вербально, то это дает им возможность зацепиться за еще что-то, чтобы унизить вас.

"Но если вы просто можете выдержать 3-4 секунды неудобного молчания, вы бросаете им вызов на более глубоком уровне", - заверила женщина.

В комментариях под видео читатели Эрин поблагодарили ее за советы и попросили создавать больше такого контента

"Привет, Эрин, я очень ценю твои посты! Я руковожу командой из 7 человек и поощряю их следовать за вами", - написал один из пользователей Instagram.

"Больше такого, пожалуйста! Как обращаться с трудными людьми на работе. Это же талант!", - отметил другой подписчик.

"Спасибо, что поделились этим. Раньше я просто молчал или говорил коротко, а потом всегда чувствовал себя плохо, думая, не стоило ли сказать больше, чтобы защитить себя. Мне было бы легче, если бы я получал признание за свою работу, а они нет", - добавил третий пользователь.

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