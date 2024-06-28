Дочь Джималиты Тиллман очень рано получила высокие достижения в учебе.

Жительница США Джималита Тиллман имеет 18-летнюю дочь с докторской степенью. По словам женщины, это одновременно и "унизительно", и "вдохновляет". Она посоветовала другим родителям следовать за предпочтениями своего ребенка, если они хотят иметь доверительные отношения с ним.

Также дочь Тиллман получила степень бакалавра в 12 лет, а степень магистра в области экологии в 14.

"Я смотрю на нее даже как на вдохновение для вещей, которые я делаю в своей повседневной жизни", - рассказала Джималита в интервью программе CNBC Make It. Видео дня

Джималита является одинокой матерью, она начала обучать свою дочь дома в возрасте 7 лет. По словам женщины, она рано заметила, что ее дочь имеет большой интерес и стремление к обучению.

Лучшим советом Джималиты для родителей является: следуйте за своим ребенком, когда он показывает вам, что его интересует и увлекает, и позволяйте ему учить вас.

"На ранних этапах важно было позволить ей вести меня за собой и учить чему-то, даже если я это уже знала. Какой бы [темой] она ни интересовалась, я тоже интересовалась этим и позволяла ей обучать меня, что укрепляло её собственную уверенность в себе и в том, что она знала. А потом [у нее] появилось желание узнать больше", - подчеркнула Тилльман.

Дороти Джин (дочь Джималиты) прошла курсы домашней школы, выучив школьные предметы в 8 лет. Через год она прошла курсы колледжного уровня онлайн и уже в 10 лет получила степень младшего специалиста по психологии.

"Сначала ей нравилось, как работает разум и как люди взаимодействуют друг с другом. Ей всегда было интересно, почему взрослые делают то, что они делают", - добавляет мать девушки.

Когда Дороти общалась с группой одноклассников, которые тоже учились дома, Джималита заметила, как ее дочь любила делиться тем, что узнавала, с другими.

"Дело было не только в том, что она любила учиться, но и в том, что ей нравилось познавать новое и делиться им с другими детьми и людьми. Половина успеха в изучении новых вещей заключается в том, чтобы научиться самому: Можешь ли ты выучить это достаточно хорошо, чтобы преподавать?", - отметила женщина.

Поощрение Дороти Джин обучать своих сверстников помогло ей развить лидерские навыки, поэтому в 2020 году она основала Институт лидерства, который предлагает образовательные программы в области STEM и художественных дисциплин для темнокожей молодежи в Чикаго. По словам мать девушки, часть этого лета Дороти посвятит, преподавая в этой организации.

"Я хочу, чтобы она могла работать над тем, что она считает своим видением мира. Я хочу, чтобы она могла говорить, делиться своей историей и влиять на большее количество людей... Ей это очень нравится", - подытожила Тилльман.

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