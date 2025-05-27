Важено ограничить ультраобработанные углеводы, такие как пончики и конфеты, и сосредоточить внимание на углеводах с большей плотностью питательных веществ, таких как фрукты, овощи и цельные зерна.

Существует несколько факторов, которые влияют на уровень артериального давления, помимо потребления натрия. Как пишет EatingWell, ограничение ультраобработанных углеводов, таких как пончики и конфеты, и сосредоточение внимания на углеводах с большей плотностью питательных веществ, таких как фрукты, овощи и цельные зерна, может помочь снизить давление и улучшить здоровье сердца.

Ниже представлены 7 лучших углеводов, которые можно включить в свой рацион для здорового уровня артериального давления.

1. Бананы

Поскольку Американская кардиологическая ассоциация рекомендует взрослым с артериальным давлением выше 120/80 увеличить потребление калия, включение бананов как богатейшего источника калия в свой рацион — разумный выбор.

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2. Фасоль

Фасоль содержит некоторые натуральные углеводы вместе с растительным белком и множеством витаминов и минералов, включая полезный для поддержания кровяного давления магний. Кроме того, растворимая и нерастворимая клетчатка, включая устойчивый крахмал, естественным образом содержащийся в фасоли, может помочь поддерживать контроль кровяного давления.

3. Йогурт

Исследования показали, что у людей с высоким артериальным давлением употребление йогурта может помочь снизить эти цифры. Молочный йогурт естественным образом содержит трио полезных минералов, поддерживающих артериальное давление: кальций, магний и калий. Кроме того, пробиотики, содержащиеся в йогурте, могут играть отдельную роль в снижении артериального давления.

4. Арбуз

Согласно метаанализу, потребление арбуза значительно снижает систолическое артериальное давление (САД).

5. Овес

Цельные зерна содержат больше обильных и разнообразных питательных веществ с потенциальной пользой для здоровья, включая больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с большинством их очищенных аналогов. Данные показывают связь между потреблением большего количества цельных зерен и более низким риском высокого кровяного давления.

Употребление большого количества богатых клетчаткой цельных зерен также может снизить риск гипертонии, стимулируя микробиоту кишечника. Овес также содержит тип клетчатки, называемый бета-глюканами, который связан как с более низким систолическим, так и с более низким диастолическим артериальным давлением.

6. Черника

Одно исследование показало, что употребление в пищу свежей и измельченной черники немного улучшило уровень соединения (нитрита), которое может поддерживать здоровье кровеносных сосудов.

Более раннее исследование показало, что употребление около 1 чашки дикой черники каждый день может помочь снизить систолическое артериальное давление.

Черника содержит клетчатку, витамины и минералы, питательные вещества, которые могут помочь поддерживать сердечно-сосудистую систему и общее здоровье человека. И как и многие другие натуральные синие или фиолетовые продукты, черника содержит антоцианы, полифенол, который может объяснять наблюдаемые преимущества для артериального давления.

7. Апельсиновый сок

Цитрусовые, такие как апельсины, содержат антиоксидант под названием гесперидин, который может играть роль в поддержании здоровья сердца различными способами.

В одном рандомизированном контролируемом исследовании люди с гипертонией 1 стадии или предгипертонией, которые потребляли 500 миллилитров апельсинового сока ежедневно в течение 12 недель, значительно снизили систолическое артериальное давление по сравнению с теми, кто пил напиток без гесперидина с тем же количеством калорий, витамина С и лимонной кислоты.

Ранее врач рассказал о продуктах, которые полезно есть при высоком холестерине, и о тех, которых стоит категорически избегать.

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