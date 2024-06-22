Эксперт поделился неудачным опытом своего сына.

Опытный автомеханик Скотти Килмер обратился к владельцам подержанных авто с важным предупреждением о шинах, которые могут пострадать из-за проблем с балансировкой. Он призвал водителей не посещать дешевые шинные магазины, ведь это может привести к проблемам в будущем, пишет Express.

По словам Скотти, дешевый ремонт является неправильной экономией, ведь механики вряд ли смогут правильно сбалансировать автомобиль после ремонта. Он рассказал, что его сына "надурили" в гараже после того, как специалисты неправильно установили весы.

"Ему (сыну - УНИАН) нужно было поставить колесо, и он просто пошел вниз по улице в шиномонтаж, где его неправильно отбалансировали. Она была настолько плохо сбалансирована, что вы можете видеть остатки там, где раньше были грузики. На ней было более 18 различных грузов. Чтобы сделать это правильно, сначала нужно снять все грузики с обода, старые. Эти идиоты положили новые поверх старых, и она тряслась, как сумасшедшая. Поэтому, когда вам нужно заменить шины, обращайтесь в авторитетную мастерскую. Не езжайте в одно из тех мест, где говорят: "О, мы поменяем вам шины за пять баксов", и не покупайте подержанные шины. Покупайте хорошие новые шины и правильно их отбалансируйте", - подчеркнул Скотти Килмер. Видео дня

В целом в комментариях под видео зрители поддержали автомеханика и тоже поделились своим опытом.

"Небольшая мастерская не будет иметь качественного балансировочного станка. Лучшие машины используют лазерную технологию и определяют самую высокую точку на шине, которая точно указывает на место, где следует установить груз".

"Также стоит проверить, все ли четыре новые [шины] одинакового размера. Однажды я обнаружил, что одна шина, которую установили в магазине, была неправильного размера!"

"Моей самой большой проблемой было заставить мастеров убрать все грузы. Некоторые считали, что это ничего не меняет".

Другие советы от Скотти Килмера

Ранее Скотти Килмер дал важный совет, который может продлить жизнь вашему автомобилю. Речь идет об использовании силиконового спрея на резиновых уплотнителях вокруг багажника и дверных ручек, который может предотвратить их повреждение.

"Если у вас когда-нибудь были липкие или негерметичные уплотнители дверей багажника, то обратите внимание на это. Сейчас никто не думает об этих резиновых уплотнителях, но я думаю. Если вы побрызгаете их силиконовым спреем, а потом протираете раз в год, они не только не будут прилипать, когда вы их открываете, но и не будут протекать во время дождя", - отметил автомеханик.

Также механик назвал опасный подержанный спорткар. Он советует водителям не покупать подержанный Dodge Challenger SRT Hellcat из-за его мощного двигателя, ведь это может привести к серьезным ДТП.

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