Подбирать мячики, канаты и вкусняшки для питомца нужно осторожно.

Каждый владелец собаки знает, что содержать питомца - это довольно дорогое удовольствие. Речь идет не только о деньгах, но и об эмоциональном состоянии - попробуйте дать не тот корм или не ту игрушку, и сразу увидите последствия. Собаки, особенно маленькие - существа непритязательные. Они будут играть с тем, что есть, и лакомиться тем, что дают, но это далеко не всегда безопасно для них самих.

Какие игрушки нельзя давать собаке

Доктор Бен Симпсон-Вернон в материале издания Express объяснил, какие игрушки он бы никогда не купил своей собаке. Он сказал, что категорически нельзя собакам играть с теннисными мячами - все потому, что пушистая часть на поверхности мяча абразивна, как наждачная бумага, и поэтому со временем, когда собаки много их грызут, эмаль на их зубах может стираться, и зубы могут стать довольно чувствительными. Поэтому ветеринар советует найти мяч, у которого нет этой наждачной поверхности.

Второй игрушкой, которую назвал Бен, стали автоматические метатели мячей. Эксперт не считает, что ими категорически нельзя пользоваться, но рекомендует делать это в умеренных количествах. Дело в том, что собаки становятся одержимы мячиком, а так как устройство бросает его далеко, животное может менять скорость бега и направление довольно быстро и многократно. Это может привести к большой нагрузке на суставы, так что лучше не перебарщивать с подобными игрушками.

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Какие вкусняшки нельзя давать собакам

Кроме того, ветеринар объяснил, какие вкусняшки опасны для собак. Первыми он назвал кости, которые так часто покупают хозяева своим питомцам. По словам Бена, многие люди считают, что кости - это естественная и полезная вещь, которую можно давать собакам, ветеринарами зафиксировано много случаев переломов зубных пластин из-за пережевывания костей. Также у собаки может возникнуть сильный запор из-за скопления костных фрагментов в толстой кишке. Это очень болезненно для нее.

Второе лакомство, которое лучше не покупать животному - рога, например, оленьи. Собаки обожают их грызть, но проблемы от них возникают такие же, как и от костей. Питомец может сломать себе зубы, повредить десну или небо. К том же, если кусочек рога застрянет в желудке или горле, придется экстренно обращаться за помощью к медикам. Бен посоветовал легкий способ, как проверить, безопасна ли та или иная вкусняшка для собаки - вам нужно попробовать продавить ее ногтем. Если у вас получится сделать углубление, значит можно давать собаке. Если нет - лучше оставить деликатес в магазине.

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