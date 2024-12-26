У этих форм есть много недостатков.

Силиконовые формы очень популярны на кухне. В них легко готовить и можно без проблем достать выпечку. Однако не все согласны с тем, что это лучший вариант.

"Силиконовые формы для выпечки менее идеальны, потому что они не так равномерно проводят тепло", - заявила thetakeout Джерелл Гай - разработчица рецептов и владелица "Шоколада с базиликом".

По ее словам, пользуясь силиконовой формой можно обнаружить, что некоторые части полностью пропеклись, а другие - нет. Она не удерживает тепло духовки так хорошо, как металл или стекло.

Видео дня

При покупке новой формы стоит обратить внимание на несколько вещей, начиная с материала, из которого она изготовлена. Самые лучшие из них изготавливаются из алюминия.

"Когда дело доходит до формы, я отдаю предпочтение алюминиевой, хорошо смазанной и присыпанной мукой. Она равномерно прогревается и дает хорошую корочку, - говорит Гай.

При чем стоит искать формы более светлого цвета, поскольку они, по мнению кулинарки, обеспечивают наиболее равномерное выпекание и подрумянивание.

Также можно использовать чугунные формы, но они намного тяжелее алюминиевых. Готовя с ними можно больше устать и даже случайно уронить форму с десертом на себя.

Важно также продумать, как вы собираетесь доставать пирог из формы. Некоторые из них имеют ручки или более широкие бортики, чтобы было за что ухватиться и легко перевернуть пирог. Однако такие формы стоят дороже.

Ранее УНИАН рассказывал, как и сколько раз можно использовать бумагу для выпечки.

Вас также могут заинтересовать новости: