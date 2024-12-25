Его можно приготовить в аэрофритюрнице или, если ее нет, все же воспользоваться духовкой.

Есть много рецептов десертов, которые можно приготовить на это Рождество. Морковный пирог является одним из самых простых вариантов.

Лиана из "Кухни Лианы" поделилась с Ехргеѕѕѕ своим "очень простым и вкусным" секретом приготовления идеального морковного десерта в аэрофритюрнице. Некоторые пользователи соцсетей попробовали его и остались в восторге.

На приготовление уйдет всего 10 минут. Остальное время займет сам процесс выпекания. Вам понадобятся:

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сахар - 140 г;

яйца - 2 шт;

сливочное масло - 140 г;

цедра и сок одного апельсина;

мука - 200 г;

разрыхлитель 1 ч.л.;

корица - 1 ч.л.;

тертая морковь - 175 г;

изюм - 60 г.

Для приготовления масляного крема надо дополнительно взять 130 г сливочного масла, 270 г сахарной пудры, одна чайная ложка лимонного сока и цедра одного апельсина для украшения.

Сначала взбейте масло и сахар. Туда медленно вмешайте яйца и муку. Добавьте сок и цедру, морковь и изюм. Перемешайте до однородности

Смажьте форму для выпекания 18 см и поместите ее в корзину аэрофритюрницы. Выпекайте 35-45 минут при 175 градусах.

Проверяйте на готовность шпажкой. Если пирог все еще влажный, дайте ему немного времени. Можно накрыть сверху фольгой, если он снаружи слишком быстро подрумянивается.

Выньте форму для выпекания из аэрофритюрницы и дайте ей остыть в течение 10 минут, прежде чем вынимать десерт. Далее взбейте до пышности масляный крем. При необходимости можно добавить туда 1-2 ч.л. теплой воды. Украсьте пирог кремом и нарежьте на порционные кусочки.

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