Форма нашего носа может рассказать о скрытых чертах характера и личности - пройдите этот психологический тест, чтобы узнать о них.

Нос, эта выдающаяся черта лица, привлекает не только наше внимание, но и вызывает любопытство ученых и физиогномистов. В течение столетий исследователи изучали удивительную связь между формой носа и генетикой, скрупулезно изучая 3D-сканы людей из разных слоев общества. Ширина ноздрей, пространство между ними, высота переносицы, ее длина, как выступает кончик и даже площадь поверхности ноздрей и носа - все это говорит о нашей личности. Пройдите этот тест по картинкам и узнайте, что ваш нос говорит о вас.

Какой у вас нос - тест на личность

Посмотрите на картинки и выберите ту форму носа, которая схожа с вашей:

1. Курносый нос

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Если у вас небольшой курносый нос, с кончиком, направленным вверх (из-за которого иногда могут быть видны ноздри, но не обязательно) - то это говорит о том, что вы обладаете жизнерадостным и командным духом, который делает вас лидером в обществе. Кроме этого:

вы воплощаете в себе образ ученика и опытного профессионала одновременно, всегда готовы протянуть руку помощи;

благодаря своему веселому нраву и игривой энергии вы легко сходитесь с людьми, укрепляете дружеские отношения и процветаете в коллективе;

всегда с энтузиазмом беретесь за дело, практически не сбиваясь с ритма;

в отношениях и личной жизни вы можете поначалу казаться ребенком - симпатичным, но немного незрелым;

ваше игривое обаяние и открытость привлекают партнеров, которые также любят жить легко и игриво, но потребность в личном пространстве и периодические всплески незрелости могут помешать долгосрочным обязательствам;

вы - мыслитель в глубине души, и можете обнаружить, что часто слишком анализируете ситуацию, много сдерживаетесь и даже предполагаете;

иногда вы принимаете импульсивные решения, действуете без проверки фактов или не думаете о последствиях, и создаете тем самым ненужные препятствия и проблемы;

в то же время, если вы взяли на себя обязательства, то становитесь преданным, терпеливым партнером, всегда подбадривая своих близких и предлагая плечо, на котором можно поплакать;

свои романтические или профессиональные дела вы предпочитаете держать в тайне и не привлекать внимания общественности.

Можно сказать наверняка: вы очень закрытый человек, который тщательно охраняет свой внутренний мир и очень дорожит своим обществом. Но под сдержанной внешностью скрывается теплое сердце и живой дух, ожидающий общения с теми, кто по-настоящему видит вас. Те, кто знает вашу истинную сущность, согласится, что вы - очень милый, веселый и ласковый.

2. Прямой нос

Если же у вас прямой нос, то ваши черты характера говорят о том, что вы - само очарование. Ваше обаяние неоспоримо, а ясность мышления проявляется в ваших словах и поступках. От вас веет таинственностью и тихим магнетизмом. Кроме этого:

вы всегда поддерживаете своих близких в трудную минуту, а терпение и сострадание - ваши вторые имена;

умеете быть верным, а о вашей способности хранить секреты ходят легенды;

к вам часто обращаются за советом, люди доверяют вам безгранично, и им не придет в голову предать вас;

в то же время вам нелегко доверять другим - вы не спешите впускать людей в свой мир, пока не почувствуете себя по-настоящему уверенно, но когда открываетесь, то ваше тепло подобно уютному камину;

вы наделены острым умом, а ваш сарказм не имеет себе равных;

вы - честны, говорите правду четко и ясно, а ваше присутствие придает спокойствие любой ситуации;

ваше терпение не стоит путать с покладистостью - вы решительны, практичны и знаете себе цену.

опрятный внешний вид и четкий стиль общения выделяют вас в толпе.

Природные таланты могут помочь вам сделать карьеру в СМИ, модельном бизнесе или искусстве, но работа принесет вам истинное удовольствие лишь тогда, когда вы внесете свой вклад в развитие общества и окажете положительное влияние на чью-то жизнь. В целом, в общении в людьми вы - то доверенное лицо, о котором все мечтают, тот, кто выслушает без осуждения и даст честный, практичный совет.

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