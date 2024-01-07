Посмотрите на себя в зеркало, а затем пройдите этот психологический тест.

Черты личности человека можно определить по тому, как он скрещивает ноги или большие пальцы рук, в каком положении спит, по форме бровей, ступней и… ушей. Да, по мнению экспертов-бихевиористов (они изучают поведение людей и животных и способы влияния на него), существует связь между ушами и личностью. Этот тест на личность показывает, что говорят о вас ваши уши.

Какие у вас уши - сравните свои с картинкой и пройдите тест

1. Крупные уши

Если у вас крупные уши, это говорит о том, что вы - довольно спокойный и открытый человек. Даже когда ситуация становится сумасшедшей, вы сохраняете спокойствие и невозмутимость. Вы - как скала, непоколебимая и сильная, и люди ищут в вас опору и поддержку. Вы не боитесь высказывать свое мнение, а жизнь воспринимаете как большое приключение и хватаетесь за него с распростертыми объятиями. Никакого стресса, никаких забот - просто наслаждаетесь жизнью.

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Вы не из тех, кто зацикливается на прошлом или настоящем - знаете, как отпустить ситуацию и двигаться дальше, когда пришло время. Встречаться с новыми людьми и пробовать новые вещи - это ваш конек. Вы всегда готовы идти вперед - со спокойной уверенностью и открытым умом.

2. Маленькие уши

Если у вас небольшие узкие уши, это говорит о том, что вы - тихий человек, который держит свои мысли в основном при себе. Вы склонны дважды или много раз подумать перед тем, как сделать. Вы спокойный и наблюдательный человек, и можете быть немного тихим и застенчивым, особенно в кругу новых людей. Еще вы очень дисциплинированны и твердо идете к своей цели. На вас нельзя надавить - вы знаете, чего хотите.

Вы любите вести содержательные беседы, а не светские разговоры или мелкие сплетни. Ваша личность очень глубока. Большинству людей вы можете показаться замкнутым, но когда вы встречаете кого-то, кто соответствует вашим вибрациям и пропускной способности, то просто очаровываете, превращаясь в прекрасного собеседника и хорошего слушателя. Вполне вероятно, что вы не любите толпу - вам нравится проводить время со знакомыми людьми в тихом и уютном месте.

Вы можете пройти еще один тест на личность, выбрав один из пяти кругов.

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