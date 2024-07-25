После одной недели эленоловая кислота снижала уровень сахара в крови.

Американские ученые провели исследование и обнаружили, что природное соединение в оливках, эленоловая кислота, показала перспективу потенциального лечения ожирения и диабета 2 типа.

Как пишет sciencealert, исследователи из Virginia Tech провели эксперимент на мышиных моделях. После одной недели эленоловая кислота снижала уровень сахара в крови так же, или даже лучше, чем два ведущих препарата.

"Изменения образа жизни и меры по охране здоровья имели ограниченное влияние на рост распространенности ожирения, одного из главных факторов риска диабета 2 типа. Доступные лекарства от ожирения неэффективны для поддержания потери веса, дорогие и/или несут потенциальные долгосрочные риски безопасности. Наша цель состояла в том, чтобы разработать более безопасные, дешевые и удобные многоцелевые агенты, которые могут предотвратить возникновение метаболических расстройств и диабета 2 типа", - говорит диетолог из Virginia Tech Донгмин Лю.

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В предыдущем исследовании на мышах из лаборатории Лю команда узнала, что эленоловая кислота стимулирует высвобождение двух метаболических гормонов, которые помогают нам почувствовать, когда нужно прекратить есть.

Одним из них это глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1), который Ozempic и подобные препараты имитируют, чтобы регулировать уровень сахара в крови и насыщение. Другой - менее известный пептид YY (PYY), который выделяется клетками в кишечнике, чтобы контролировать аппетит в конце еды.

Даже однократная доза концентрированной эленолевой кислоты стимулировала секрецию GLP-1 и PPY. Мыши с ожирением на диете с высоким содержанием жиров получали это соединение в течение двух недель и достигли толерантности к глюкозе и уровня глюкозы в крови натощак, эквивалентного их сверстникам на стандартной диете.

По результатам исследования было обнаружено, что только после одной недели лечения мыши весили значительно меньше и уровень сахара в крови регулировался лучше, чем до лечения, и по сравнению с мышами с двумя заболеваниями, которым не давали эленолевую кислоту.

"В целом исследование показало, что эленоловая кислота из оливок имеет многообещающее влияние на высвобождение гормонов и метаболическое состояние, особенно при ожирении и диабете. Похоже, что это соединение имитирует физиологические условия приема пищи, чтобы непосредственно стимулировать секрецию кишечного метаболического гормона, который помогает регулировать энергетический баланс и метаболическое состояние", - говорит Лю.

Эленоловая кислота содержится в оливковом масле первого отжима и зрелых оливках, но ее можно получить дешевле путем разрушения ее предшественника олеуропеина, который присутствует не только в кожуре и мякоти олив, но и в листьях и семенах растения.

В то же время, по мнению ученых, скорее всего, человек не может съесть достаточное количество оливок или масла первого отжима, чтобы получить тот же положительный эффект, который был обнаружен при исследованиях. Дело в том, что олеуропеин намеренно удален из большинства оливковых продуктов из-за его горького вкуса.

Как хранить оливковое масло

Оливковое масло - это очень полезный и популярный продукт в кулинарии. Однако при его использовании следует понимать, может ли оно испортиться.

Хотя срок годности на бутылке это полезный показатель, он предполагает, что продукт хранился должным образом. Тепло и свет может лишь за несколько месяцев испортить оливковое масло первого отжима.

Ранее УНИАН объяснял, для чего оливковое масло холодного отжима.

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