Оливки улучшают здоровье сердца и укрепляют кости.

Обычно люди смотрят на оливки, как на способ красиво украсить еду и напитки или вообще их не любят. Однако оливки имеют высокую питательную ценность и положительно влияют на здоровье, сообщает портал Health Shots.

"Оливки имеют много преимуществ для здоровья, поскольку они богаты витамином Е и другими антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск таких заболеваний, как рак, диабет и болезни сердца. Фрукт также является хорошим источником витамина А, меди, кальция, железа, а также витамина Е", - говорится в материале.

Кроме того, оливки содержат мало калорий и много полезных жиров. Они могут снизить риски хронических заболеваний и способствовать здоровью сердца. Их можно есть целыми, нарезанными или измельченными, а также использовать как начинку или ингредиент в различных рецептах.

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Другие полезные свойства оливок для здоровья

1. Снижают риски болезни Альцгеймера и заболеваний, связанных с мозгом

Олеокантал в оливках и оливковом масле также связан со снижением риска болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с мозгом. Он помогает очистить бета-амилоидные бляшки, ответственные за нарушение функции клеток в мозге. Исследование, опубликованное в Международном журнале молекулярных наук, показывает, что фенольные соединения, присутствующие в оливках, снижают риск развития легких когнитивных расстройств.

2. Помогают улучшить здоровье кожи

Антиоксидантные, витаминные и антибактериальные свойства оливкового масла делают его полезным для кожи, говорится в исследовании, опубликованном в Nutrients. Он помогает при преждевременном старении, увлажняет кожу и улучшает ее состояние.

Оливковое масло также можно использовать как увлажняющее средство, пилинг, средство для снятия макияжа с глаз, маску для лица, средство для устранения морщин и масло от шрамов. Однако он может подойти не всем и может вызвать раздражение кожи у некоторых людей. Важно использовать высококачественное сертифицированное оливковое масло и делать тестовый пластырь перед нанесением на кожу.

3. Укрепляют кости

Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале исследований окружающей среды и общественного здоровья, потребление оливок и оливкового масла может улучшить здоровье костей, поскольку это может значительно помочь в минеральной плотности костей и биомеханической прочности костей. Полифенолы, присутствующие в оливках, помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление. Это также может снизить риск переломов костей.

Сколько оливок нужно съедать за один день?

Для того, чтобы оливки приносили как можно больше пользы для здоровья, достаточно съедать 16-24 оливок небольшого или среднего размера в день, больше этого есть нельзя. Их можно есть в любое время суток, но лучше всего есть оливки перед сном. Они также могут помочь вам лучше спать.

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали здоровый перекус, который поможет вам похудеть. Лучший вариант - вареные яйца, ведь они содержат мало калорий.

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